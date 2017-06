Uralte Technik, die Besucher begeistert Am Pfingstmontag rückten die Mühlen in den Fokus. Da wurde es schon mal richtig eng.

Staunend schauen Besucher auf das große Wasserrad an der Schauanlage Neumannmühle im Kirnitzschtal. Es hat einen Durchmesser von 4,80 Meter und wurde im Jahr 2000 neu aufgebaut. © Norbert Millauer

Die Männer vom Technischen Denkmal Neumannmühle im Kirnitzschtal haben sich auf viele Besucher vorbereitet. Hanswerner Kögler vom Mühlenverein beginnt als Erster mit den Führungen im Sägegatter. Gespannt lauschen die Besucher, sind interessiert an der Geschichte der Neumannmühle und vor allem an dem über 400 Jahre alten Venezianer-Sägegatter, welches noch im Originalzustand erhalten ist. Hanswerner Kögler kann so manche Geschichte zum Besten geben. So haben die Erbauer des Sägegatters eine technische Raffinesse eingearbeitet, damit das Sägegatter anhält, wenn der Stamm durchtrennt ist, der Arbeiter aber noch nicht aus dem Wirtshaus gegenüber zurück ist.

Immer mehr Neugierige schließen sich der Führung an. In der Mühle wird es eng. Vereinsvorsitzender Manfred Heerlein warnt: „Jetzt wird es etwas laut.“ Unter den Füßen der Besucher beginnt es zu rumoren, zu ächzen. „Das ist es doch, was uns fasziniert. Alte Technik, die in Schwung gehalten wird und funktioniert“, sagt Albrecht Werner aus Freiberg. Er habe selbst früher in der Papierherstellung gearbeitet und da sei die Schauanlage Neumannmühle schon ein Begriff. Schließlich können die Besucher den gesamten geschichtlichen Abriss von der Holzschleiferei bis hin zur Papierherstellung im technischen Zustand von 1869 erleben.

Dem Erfinder Friedrich Gottlob Keller ist eine Ausstellung im hinteren Mühlengebäude gewidmet. Neben der Mühle rumpelt das Wasserrad. Das hat der Verein im Jahr 2000 nach historischer Vorlage neu bauen lassen. Staunend stehen auch hier Besucher davor und fotografieren das riesige Holzrad. Die Wasserzufuhr ist geringer als noch vor ein paar Jahren. Auch das hat seinen Grund. Vor der Mühle wurde eine Fischtreppe eingebaut, erzählt Hanswerner Kögler. Deshalb ist der Wasserstand im Zulauf niedriger. „Fische haben eben politische Vorfahrt“, kommentiert einer der Besucher die Erläuterungen. Vor allem aber zollt die Besuchergruppe am Vormittag dem Mühlenverein reichlich Lob. Und das mit Recht. Denn die aktiven Männer um Manfred Heerlein kümmern sich seit Jahren darum, dass das Technische Denkmal in dem jetzigen Zustand ist und den Besuchern auch heute noch vorgeführt werden kann. Neue Ideen werden entwickelt, damit die Schauanlage im Gespräch bleibt.

Aber es gibt auch immer wieder etwas zu reparieren, zu schrauben oder eben auch zu tüfteln, wenn etwas nicht mehr funktioniert. Dabei hatte es der Förderverein nicht leicht. Hochwasser zerstörten Teile des Denkmals. Alles wurde wieder aufgebaut. „Es ist eine tolle Sache, wenn sich ein Verein um so eine Anlage kümmert und so viele Ideen hat “, sagt Albrecht Werner. Inzwischen sammelt sich eine Gruppe junger Tschechen vor der Mühle. Damit sie sich schon einen Überblick verschaffen können, erhalten sie erst einmal Flyer in tschechischer Sprache. Auch so eine Idee des Vereins, um mit dem Technischen Denkmal im Gespräch zu bleiben.

