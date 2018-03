Uralt-Pistole war bis heute gefährlich Bei Abrissarbeiten am Tagebaurand Welzow-Süd fand ein Kreba-Neudorfer eine halbautomatische Pistole.

Kreba-Neudorf. Was am Dienstag im Amtsgericht Weißwasser ablief, ist fast schon eine filmreife Geschichte. Auf der Anklagebank saß Benno L.* (46) aus Kreba-Neudorf. Bei ihm zu Hause fand die Polizei am 2. Juni 2017 eine halbautomatische Pistole. Der Angeklagte war nicht im Besitz eines Waffenscheines und musste sich deshalb nun wegen unerlaubten Waffenbesitzes und Verstoß gegen das Waffengesetz verantworten. Er war anwaltlich vertreten; viel Arbeit hatte der Verteidiger allerdings nicht.

Benno L. machte um die ganze Geschichte nicht viel Federlesens, sondern schilderte detailliert die Vorgeschichte des Geschehens . Er arbeitete seinerzeit bei einer Abrissfirma. Die hatte den Auftrag, alte Häuser am Rande des Tagebaus Welzow-Süd abzureißen. Da war es üblich, vorher noch mal in den alten Buden nach Brauchbarem zu suchen. Benno L. wurde auf einem Dachboden fündig. Er entdeckte eine Pistole mit Ledertasche, Magazin und Munition. Weil er allein war, nahm er alles mit und versteckte die Waffe samt Zubehör in einer Blechkiste zu Hause im Wäscheschrank. 2015 soll das gewesen sein. Benutzt hat er die Pistole nie. Aufgedeckt wurde das Ganze bei einer psychiatrischen Behandlung. Da übermannte Benno L. das Gewissen ob der Unrechtmäßigkeit seines Tuns und er erzählte dem behandelnden Arzt vom Pistolenfund einschließlich Besitz und bat den Arzt, er möge doch die Polizei informieren. Dazu entband er ihn auch von der ärztlichen Schweigepflicht. Benno L. war froh, so sein Gewissen erleichtert zu haben, weil ihm die Gefährlichkeit des Waffenbesitzes bewusst geworden war. Schon wegen der Munition.

Der Doktor schickte daraufhin ein Fax an die Polizei, die holte am 2. Juni 2017 die Waffe in Kreba-Neudorf ab und beschlagnahmte sie. Schon vor Ort erklärte Benno L. seinen Verzicht darauf. Die Polizei wertete die Pistole einschließlich Funktionsproben operativ aus. Dabei zeigte sich, dass es sich wahrhaftig um keine Spielzeugpistole handelte. Konstruiert wurde die halbautomatische Pistole 1923 in Belgien und dort wurde sie ab 1935 auch gefertigt. Im Nazireich war die Waffe bei der Polizei im Einsatz, darauf deutete auch die beiliegende Munition hin – insgesamt 14 Schuss. Die Patronen waren 1941 und 1943 hergestellt worden. Versuche bestätigten die volle Funktionstüchtigkeit der Pistole.

Benno L. ist bislang strafrechtlich nicht in Erscheinung getreten. Dennoch war der unerlaubte Waffenbesitz kein Spaß. Die Staatsanwältin regte dennoch eine Einstellung des Verfahrens nach § 153a Absatz 2 der StPO an – mit der Auflage, dass Benno L. bis zum 14. April 2018 eine Geldauflage von 1 000 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung überweist. Damit waren alle Verfahrensbeteiligten einverstanden.

