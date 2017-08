Unwetterschäden wieder behoben Mehrere Unwetter hatten in den letzten Wochen in Sebnitz gewütet. Der Stadt hat schnell gehandelt.

Die Unwetter hatten Straßen und Wege ausgespült. © Symbolbild: Daniel Förster

Die vier starken Unwetter am 11. und 30. Juli sowie am 10. und 11. August haben ziemliche Schäden angerichtet. Das geht aus der Statistik der Stadtverwaltung hervor. Demnach kam es an einer Vielzahl von unbefestigten Straßen und Wegen zu Ausspülungen. Die Schäden wurden begutachtet und beseitigt. Besonders betroffen waren der Hintere Dorfweg in Ottendorf, Am Schäferräumicht in Hinterhermsdorf, am Birkenweg in Hertigswalde, am Oberen Rosenberg in Sebnitz, dem Ottendorfer Weg sowie an der Nordstraße in Sebnitz. Weitere Schäden wurden laut Stadtverwaltung nicht genannt. Ach die Gewässer zweiter Ordnung hatten einiges abbekommen. Für die ist die Stadt zuständig. So wurden Schäden am Saupsdorfer, Ottendorfer und Hinterhermsdorfer Bach gemeldet. Festgestellt wurde, dass im Zuge der Ausschreibung teilweise keine Angebote abgegeben wurden. Das ist ein Trend, der sich auch in Sebnitz fortsetzt. (SZ)

