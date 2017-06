Unwetter überm Landkreis Dauerregen und Gewitter lassen die Pegel in Flüssen und Bächen ansteigen. Mancherorts kommt es dicke.

Nach Dauerregen und einem kräftigen Gewitter sah es am Mittwochabend auf vielen Straßen im Landkreis so aus wie hier in Kamenz. Zahlreiche Firmengelände und Keller liefen voll. Die Rettungsleitstelle zählte 130 Feuerwehreinsätze in nur wenigen Stunden. © Rico Löb

Es schüttet schon stundenlang wie aus Kannen. Eine sogenannte Fünf-B-Wetterlage hat sich breitgemacht an diesem Donnerstag: ein Tiefdruckgebiet, das sich festhängt und das große Regenmengen mitbringt. Spätestens seit dem 7. August 2010 wissen alle im Kreis Bautzen, was das bedeutet: Hochwasser- und Überschwemmungsgefahr!

Der deutsche Wetterdienst sagt Niederschlagsmengen von bis zu 110 Litern pro Quadratmeter voraus. Es könnten wieder Straßen überflutet werden und vor allem kleinere Gewässer über die Ufer treten. Im Landeshochwasserzentrum haben Rainer Elze und seine Mitarbeiter deshalb schon am Morgen den Hochwassernachrichtendienst eröffnet. Am frühen Nachmittag geben sie die ersten Warnungen für die Spree und der Schwarzen Elster heraus. An beiden Flüssen werden die Pegel im Laufe des Donnerstags Alarmstufe 2 erreichen.

Aber Reiner Elze bleibt zuversichtlich: „Nach allem, was wir sehen, ist die Wetterlage längst noch nicht mit der zu vergleichen, mit der wir es bei den Hochwassern 2010 und 2013 zu tun hatten“, sagt der stellvertretende Leiter des Landeshochwasserzentrums. Zwar ist abzusehen, dass es noch bis in die Nacht hinein weiterregnen wird. Doch am späten Nachmittag hellt sich der Himmel stellenweise wieder auf – ein gutes Zeichen. In der zentralen Rettungsleitstelle in Hoyerswerda sind die Mitarbeiter trotzdem auf den Ernstfall vorbereitet. „Wenn wir mehr Leute brauchen, weil sich – so wie am Mittwochabend – die Telefone heiß klingeln, dann bleibt die Frühschicht zum Schichtwechsel eben da“, sagt Lagedienstführer Lutz Strehlitz.

Auch die Feuerwehren sind vorsichtshalber in erhöhter Bereitschaft. In den Ortschaften kontrollieren die freiwilligen Kräfte die Lage an den Flüssen, Bächen und Wehren. Vielerorts hat sich nach den Erfahrungen von 2010 und 2013 der Hochwasserschutz stark verbessert. Auch das trägt zur Beruhigung der Lage bei. Dennoch sind die Einsatzkräfte wachsam bei solchen Wetterlagen.

130 Feuerwehreinsätze im Landkreis

Denn wie schnell es gehen kann, das hat der Mittwochabend gezeigt. Starkregen, Sturm und tischtennisballgroße Hagelkörner ergießen sich über weite Teile des Landkreises – kurz, aber heftig. 130 Feuerwehreinsätze zählt die Rettungsleitstelle in nur wenigen Stunden. Besonders trifft es die Region zwischen Bautzen, Kamenz und Hoyerswerda. Allein in Bautzen rücken die Feuerwehrleute zu 78 Einsätzen aus.

„Schon am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr entwickelte sich das Gewitter zuerst im Raum Lichtenberg, um dann als voll ausgereiftes und um sich drehendes Hagelgewitter über Lückersdorf und Kamenz weiter nach Nordosten zu ziehen“, so erklärt Hobby-Meteorologe Jens Tischer die Situation. „Am Südrand gab es den klassischen rotierenden Aufwindteller“, beschreibt der Lückersdorfer. Dabei fallen örtlich bis zu 30 Millimeter Regen in nur einer Viertelstunde. Und strichweise gehen Hagelschauer mit Körnern von zwei bis drei Zentimetern Durchmesser nieder – vor allem auf der Linie Gelenau, Kamenz und Deutschbaselitz. Aus Kamenz-Jesau werden sogar bis zu fünf Zentimeter dicke Eisstücke gemeldet.

Überforderte Kanalnetze in Städten

Das heftige Gewitter bleibt nicht ohne Folgen. Auf der Kamenzer Weinbergstraße zum Beispiel bricht durch eine Unterspülung stellenweise das marode Pflaster ein, das in den letzten Jahren schon oft zusammengeflickt worden war. Eine geplante Grundsanierung des Straßenabschnitts war erst im Frühjahr auf 2018 verschoben worden. Umso verärgerter sind nun die Anwohner, dass es sie wieder getroffen hat. Der Abschnitt bleibt vorerst voll gesperrt.

An der Landstraße zwischen Putzkau und Schmölln stürzt ein Baum quer über die Straße und reißt eine Telefonleitung mit. Vielerorts werden Straßen überflutet, laufen Keller voller Wasser. In Bernbruch läuft Regenwasser in die Laderampen der Firma Accumotive. In den Dörfern kämpfen die Feuerwehrleute mit Schlamm, der von den Feldern gespült wird.

In den Stadtgebieten von Bautzen und Kamenz kann die Kanalisation die Wassermassen stellenweise nicht mehr fassen. In Bautzens Innenstadt passiert das nicht zum ersten Mal. So steht das Wasser auch diesmal wieder in den Keller- und Lagerräumen des Café Marx am Bautzener Postplatz 30 Zentimeter hoch. Vorräte und Zutaten für den Cafébetrieb sind hin. Bäckereichefin Manuela Marx ist sauer. „Wir haben uns extra einen Bassin einbauen lassen, das 8 000 Liter fasst und als Pufferzone dienen soll“, erzählt sie. Aber selbst das reicht dieses Mal nicht aus. Die Café-Besitzer fühlen sich im Stich gelassen. „Die Kanalisation in der Bautzener Innenstadt ist solchen Regengüssen überhaupt nicht gewachsen“, glaubt Manuela Marx.

Betroffen ist dieses Mal auch die Bautzener Feuerwehr selbst. Hinter der Feuerwache im Stadtteil Gesundbrunnen rutscht ein Hang ab. Die Schlammlawine endet an der Wand der Fahrzeughalle.

Alles in allem aber ist der Kreis beim Unwetter am Mittwochabend noch glimpflich davongekommen. Und am Donnerstagabend macht sich wieder die Erleichterung breit. Die Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes sind zum Glück nicht noch einmal mit voller Wucht eingetroffen. Am Wochenende soll sich die Wetterlage wieder beruhigen.

