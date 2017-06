Unwetter tobte in Ostsachsen Das Unwetter am frühen Donnerstagabend hat massive Behinderungen auf der Bahnstrecke zwischen Bautzen und Dresden verursacht. Mehrere Abschnitte mussten zeitweise gesperrt werden.

In Weinhübel brannten am Donnerstagabend zwei Gartenlauben. © Danilo Dittrich

Regen, Sturm und Hagel haben am Donnerstagabend für massive Behinderungen im gesamten Landkreis gesorgt. Abschnitte der Bahnstrecke Bautzen-Dresden mussten zeitweise komplett für den Zugverkehr gesperrt werden. Der Grund waren umgestürzte Bäume. Sie sorgten unter anderem im Raum Bischofswerda und zwischen Radeberg und Dresden für massive Störungen. Feuerwehren und Hilfsdienste rückten aus, um die Hindernisse möglichst schnell zu beseitigen. Die Streckengeschwindigkeit der Züge wurde auf maximal 80 Stundenkilometer herabgesetzt. Bei der Länderbahn, die auf den Strecken zwischen Görlitz und Dresden beziehungsweise Zittau und Dresden unterwegs ist, befürchtete man am Abend weitere Probleme. Gegen 21 Uhr wurde der Bahnverkehr aus Sicherheitsgründen eingestellt. Das Notfallmanagement organisiere den Weitertransport der Fahrgäste mit Bus und Taxi, soweit dies die Wetterlage ermöglicht, hieß es. Noch sei nicht absehbar, ob das Streckennetz am Freitag wieder freigegeben werden kann.

Aber auch darüber hinaus sorgte das Unwetter für Probleme. Kirschkerngroße Hagelkörner und vollgelaufene Keller wurden aus dem Oberland gemeldet. In mehreren Orten im gesamten Kreisgebiet stürzten Bäume um. Die Feuerwehren waren im Dauereinsatz. So mussten die Retter unter anderem nach Demitz-Thumitz ausrücken, wo ein Baum auf ein Haus an der August-Bebel-Straße gekippt war. In Königsbrück hielten Bäume am Stadtbad dem Sturm nicht stand. Sie knickten um und beschädigten in der Nähe geparkte Autos. Auch im Kamenzer Behördenpark an der Macherstraße kippte ein Baum auf mehrere Fahrzeuge. Von der A 4 zwischen Ohorn und Burkau sowie aus Pulsnitz und wurden weitere umgestürzte Bäume gemeldet. Feuerwehren aus dem gesamten Kreisgebiet waren in den Abendstunden im Dauereinsatz, um die Schäden soweit wie möglich zu beseitigen.

Deutschlandweit hatten am Donnerstag teils heftige Unwetter für große Schäden und stundenlange Störungen im Bahnverkehr gesorgt. Für Ostsachsen galt in den Abendstunden eine Unwetter-Vorwarnung, für Teile der Region um Kamenz-Königsbrück wurde sogar vor stärkeren Unwettern gewarnt.

Auf den Strecken der ODEG (Zittau-Görlitz-Cottbus) liegen derzeit noch keine Störungen vor, wie Sprecherin Katharina Hoffmann der SZ am Donnerstag um 18.21 Uhr mitteilte. „Aber natürlich wird das Unwetter auch um unsere Strecken keinen Umweg machen“, so Hoffmann.

An der Paul-Mühsam-Straße in Weinhübel fingen am frühen Abend zwei Gartenlauben Feuer, wie ein Sprecher der Polizei der SZ mitteilte. Die Feuerwehr sei insgesamt zwei Stunden im Einsatz gewesen, um den Brand zu löschen. Ob das Feuer durch einen Blitzeinschlag entstand, soll ein Brandursachenermittler klären. (szo)

zur Startseite