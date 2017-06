Unwetter sorgt für Schäden Ein kurzes, lokal begrenztes Unwetter mit kirschkerngroßen Hagelkörnern hat Schäden angerichtet. Von Süden droht neues Ungemach.

Bis zu einem Zentimeter groß waren die Hagelkörner, die am Mittwochmittag in Mockritz vom Himmel gefallen sind. „Es hat etwa zehn Minuten kräftig gehagelt. Die ganzen Blumen in den Balkonkästen sind zerstört“, sagt Brigitte Frust. Zum Teil seien die Körner zunächst liegen geblieben. Deshalb hatte sie Zeit, kurz das Lineal anzuhalten. Auch in Döbeln-Masten hat es - anders als in der Innenstadt - einen Hagelschauer gegeben. Mathias Streubel, Inhaber der gleichnamigen Baumschule, sagt: „Glücklicherweise haben sie keinen Schaden angerichtet.“

In Mochau hat es sogar gewittert, wie Altbürgermeister Gunter Weber erzählt. „Hagel gab es nicht. Nur einige große Regentropfen. Aber von denen sind kaum die Fensterscheiben nass geworden.“ Regen könnten er und die Landwirte in der Region durchaus gebrauchen. „Unwetter oder Hagel aber nicht“, so Weber.

Auch die Leisniger Obstbauern können nicht klagen. In der Region gab es keinen Hagelniederschlag.

Die Gefahr ist laut den Experten von kachelmannwetter.de noch nicht gebannt. Das Regenradar zeigt, dass von Süden her eine Regenfront mit Unwetterpotenzial anrückt. Die könnte vor allem die Region Roßwein treffen. (DA/sol)

