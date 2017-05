Unwetter mit Folgen Riesas Feuerwehr musste sogar noch am Tag danach einen Weg freiräumen.

Das Unwetter am Dienstagabend hat in Riesa ordentlich gewütet: An der Großenhainer Straße war ein Baum auf die Jahnabrücke gestürzt. © Thomas Bothmann Das Unwetter am Dienstagabend hat in Riesa ordentlich gewütet: An der Großenhainer Straße war ein Baum auf die Jahnabrücke gestürzt.

Dabei wurde gleich noch eine Laterne gefällt.

Überschwemmungen gab es ebenfalls.

Der Elberadweg wurde etwa am Stadtpark durch abgebrochene Äste blockiert.

Die Stadt hat das erste große Unwetter des Jahres hinter sich. Allein am Dienstagabend rückten die Kameraden zu 16 Einsätzen aus. Sogar noch am Mittwoch galt es, Sturmschäden zu beseitigen. „Am Elberadweg nach Leutewitz war ein Baum umgestürzt. Das hatte Dienstagabend keiner mehr bemerkt“, sagt Wehrleiter Egbert Rohloff. Tatsächlich war zu dem Zeitpunkt kein Wetter mehr zum Radeln: Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) wurden in der nächstgelegenen Windstation in Oschatz 88 km/h beim Gewitter gemessen. „Das ist an der obersten Grenze der Windstärke 9“, sagt Florian Engelmann vom DWD. Im Winter hätte so ein Wind weniger Folgen – aber jetzt schon, da die Bäume Laub tragen. „Laubbäume bieten eine große Angriffsfläche, da gibt es schnell größere Schäden.“

Und tatsächlich rückte allein die Riesaer Feuerwehr am Dienstag dreimal aus, um umgestürzte Bäume zu beseitigen – etwa an der Großenhainer Straße, wo ein Baum auf die Jahnabrücke gefallen war und dabei gleich noch eine Straßenlaterne gefällt hatte. In neun weiteren Fällen kamen größere abgebrochene Äste dazu, die beseitigt werden mussten. Die Einsätze verteilten sich über das ganze Stadtgebiet: von A wie Alter Pfarrweg bis Z wie Ziegeleistraße.

Und es blieb nicht allein bei den gefährlichen Windböen, die auch im Umland Wege unpassierbar machten. Allein in Riesa zählte die Feuerwehr noch sieben Wassereinbrüche in Kellern. So waren an der Straße der Freundschaft gleich mehrere Hausnummern betroffen, wo offenbar das Wasser aus der Kanalisation zurückgedrückt war. Auch in der Pausitzer Straße waren zwei Häuser dran, Am Hang und an der Klötzerstraße jeweils eins. Von oben kam dagegen das Wasser im Hotel Sachsenhof: Dort hatte sich laut Feuerwehr in der Plane unter den Dachziegeln eine Wasserblase gebildet, die dann vom Dach aus die Räume überschwemmte. Immerhin: Schon am Tag danach waren dort die Aufräumarbeiten beendet. „Wir haben in der Nacht geputzt und am Mittwoch die restlichen Schäden beseitigt, sodass es keine Einschränkungen für den Betrieb gibt“, sagt Sachsenhof-Chefin Gunthild Häschel.

Laut Wetterdienst war im Umland sogar noch deutlich mehr Regen gefallen als in Riesa selbst: Während die nächstgelegene Niederschlags-Station in Heyda schon Dienstagvormittag ihren Höchstwert mit 15 Litern pro Quadratmeter und Stunde vermeldete, meldete Strauch (bei Großenhain) abends 21 Liter binnen einer Stunde. „Drumherum gab es teils 25 Liter und mehr“, sagt Florian Engelmann vom DWD. Bei mehr als 20 Litern sei jeder Boden überfordert, die Wassermengen aufzunehmen. Wenn er – wie jetzt – zuvor staubtrocken war, fließe noch mehr überirdisch ab.

In Riesa führte der Gewitterguss etwa dazu, dass der Alte Pfarrweg in Höhe Kreuzstraße unter Wasser stand, weil die Kanalisation dicht war. Bei der Feuerwehr gingen die Einsätze von 19.29 Uhr bis 21.45 Uhr in schneller Folge ein. „Weil die Leitstelle eine Rangliste der Einsätze festlegt, kann es vorkommen, dass manch Kellerbesitzer länger warten muss“, sagt Egbert Rohloff. Immerhin: Man sei durch den Wetterdienst und mehrere Warnapps rechtzeitig alarmiert worden, sagt der Wehrleiter. „Mein Handy stand zuvor gar nicht mehr still.“

Feierabend für die 40 Kameraden war dann erst nach Mitternacht. Gut, dass das Unwetter erst nach 18 Uhr kam, als viele Kameraden längst im Feierabend waren: „Sonst wäre es mit der Einsatzbereitschaft schwierig geworden“, sagt der Wehrleiter.

