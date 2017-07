Unwetter halten Gemeinden in Atem Das Aufräumen wird noch Wochen dauern. In Pulsnitz nahm auch ein wertvolles Denkmal schweren Schaden.

zurück Bild 1 von 2 weiter Eine entwurzelte Eiche kippte beim Unwetter am 22. Juni in den historisch wertvollen Perfert. Dach, Dachkonstruktion und Nordgiebel nahmen schweren Schaden. Etliche meterdicke Eichen warf der Sturm auch im Schlosspark um. © Matthias Schumann Eine entwurzelte Eiche kippte beim Unwetter am 22. Juni in den historisch wertvollen Perfert. Dach, Dachkonstruktion und Nordgiebel nahmen schweren Schaden. Etliche meterdicke Eichen warf der Sturm auch im Schlosspark um.

Gerade auch bei Königsbrück wütete das Unwetter in den Wäldern.

Eine grüne Plane verschließt die gewaltige klaffende Wunde im Dach und Giebel des Pulsnitzer Perferts. Einer einzigartigen bäuerlichen Wehranlage aus der Hussitenzeit. Zu wehren wusste sich das Gebäude jetzt auch, als beim Unwetter vom 22. Juni eine tonnenschwere Eiche auf das Dach stürzte. Uwe Nücklich vom Pulsnitzer Bauamt lobt die soliden Balken. So blieb zumindest das Untergeschoss verschont. Die Schäden an der Dachkonstruktion und am nördlichen Giebel sind schlimm genug. Um den Baum in ziemlich unwegsamen Gelände aus dem Gebäude zu bergen, habe extra eine Hubbühne aus Dresden geholt werden müssen mit 38 Meter Ausleger: „Ast für Ast musste die Krone gestutzt werden, um den Baum aus dem Gebäude ziehen zu können.“

Auch drei Wochen nach dem Unwetter ist die Stadt mit den schlimmsten Schäden beschäftigt: Dort, wo die öffentliche Sicherheit bedroht ist. „Die Bäume auf den Kita-Geländen haben wir alle gesichert.“ Lose Äste an den Eichen auf der Zufahrt zum Walkmühlenbad und zur Bungalow-Siedlung mussten in Größenordnungen entfernt werden. Anfang der Woche wurden in Oberlichtenau beschädigte Bäume gefällt. An die Beräumung von Grundstücken sei noch gar nicht zu denken.

Noch Monate in Königsbrück zu tun

Die Königsbrücker haben wohl noch einige Monate damit zu tun, die Schäden zu beseitigen. Die öffentlichen Straßen und Plätze sind beräumt, doch noch immer gibt es Überraschungen. „Erst jetzt kommen manche Schäden zum Vorschein, die bisher durch Grün verdeckt wurden“, sagt Bürgermeister Heiko Driesnack (CDU). Ein Anzeichen ist dafür, dass abgeknickte Äste, die noch auf Bäumen hängen, nun trocken werden. Eine spezialisierte Firma hat zudem damit begonnen, den schwer verwüsteten Spielwald der Kita Rappelkiste freizuräumen. Zwei Drittel der Bäume auf dem großen Gelände hielten dem Sturm nicht stand. An die Beräumung des Waldes im Stadteigentum und den Schlosspark ist noch gar nicht zu denken. „Die Kosten treiben uns schon um. Wir haben noch gar keinen Überblick darüber“, sagt Heiko Driesnack. „In den ersten Tagen waren gleich drei bis vier Hubsteiger im Einsatz. Wir wissen noch gar nicht, was das kosten wird. Aber wir konnten doch nicht abwarten, wir mussten handeln.“

Die privaten Waldbesitzer in der Region bekommen zwar Merkblätter in die Hand, es gab auch schon Informationsveranstaltungen, doch unmittelbar nach der Verwüstung des Sturms wussten viele nicht wie weiter. „Die Wälder sehen verheerend aus“, sagt der Heimatvereinschef Peter Sonntag, der selbst auch Wald in der Region besitzt. Es müssten jetzt so viele Dinge geklärt werden. Zum einen gehe es um finanzielle Hilfen und zum anderen um die Anerkennung als Ausgleichsfläche. Fachliche Hilfe bräuchten die Waldbesitzer ebenfalls. Der Sachsenforst hat sich der Sache angenommen. Sprecher Klaus Kühling empfiehlt betroffenen Waldbesitzern, sich an die Revierförster zu wenden und sich kostenfrei beraten zu lassen. Der Staatsbetrieb hat auch eine Liste zusammengestellt, was zu tun ist, die auf der Internetseite von Sachsenforst abgerufen werden kann. Das Landratsamt hat die Wälder als Forstbehörde bereits gesperrt. Die Waldbesitzer sollten nun Fachfirmen beauftragen, die das Holz aus dem Wald holen. „Bei der Aufarbeitung von Sturmholz herrscht grundsätzlich Gefahr für Leib und Leben“, sagt Klaus Kühling von Sachsenforst. „Die Aufarbeitung sollte in die Hände von Forstprofis gelegt werden.“ Der Sachsenforst sieht allerdings nur eingeschränkt Möglichkeiten, dass sich der Freistaat auch an den Kosten beteiligt. Es könnten eventuell Fördermittel für die Wiederaufforstung bereitgestellt werden. Eine ähnliche Unterstützung, wie sie Waldbesitzer bei Kyrill durch eine Sonderrichtlinie erfuhren, wird aber wahrscheinlich nicht durchsetzbar sein. „Schadholzmengen und betroffene Flächen waren bei Kyrill 2007 um ein vielfaches höher und dieses Schadereignis ist bei aller Härte und Betroffenheit für einzelne Waldbesitzer bei Weitem nicht mit Kyrill zu vergleichen“, sagt Klaus Kühling.

Viele Waldbesitzer in der betroffenen Region sehen das anders. Das Landratsamt hat sich eingeschaltet und den Schaden begutachtet. Der Kreis hat aber selbst keinen Fonds, um Geld für den Katastrophenfall bereitzustellen. Er könne höchstens Container bereitstellen für die abgebrochenen Äste. Das Innenministerium sieht auch keine Möglichkeiten der finanziellen Unterstützung. „Kommunale Bereiche wie beispielsweise Parks, Kindereinrichtungen, Wälder, aber auch Schäden, die Privatpersonen betreffen, fallen nicht in den Förderbereich des Brand- und Katastrophenschutzes“, sagt Ministeriumssprecherin Patricia Vernhold. „Im Falle von Schäden an privatem Eigentum müssen die Betroffenen auf ihre Versicherungen zugehen. Deshalb ist es bei Auftreten eines Schadensfalles so bedeutend, diese Versicherungen im Vorfeld abgeschlossen zu haben.“

Die Stadt Königsbrück hat zwei Versicherungen in dem Bereich. Eine regelt Schäden, die durch umgestürzte Bäume auf Privatgrundstücken entstehen. Eine andere kümmert sich um Schäden auf den städteeigenen Flächen. „Wir reichen die Schäden momentan immer wieder ein und hoffen, dass bestmöglich reguliert wird“, sagt die Leiterin der Hauptverwaltung Flavia Rammer. Viele Bürger hätten erst einmal zu tun gehabt, die größten Bäume und Äste zu beseitigen, und melden nun mithilfe von Fotos, welche Bäume von öffentlichen Grundstücken Schaden auf ihren Flächen angerichtet haben. „Wir leiten die Informationen weiter“, sagt Flavia Rammer. Die Stadt will auch versuchen, das Holz zu vermarkten, um wenigstens einen Teil der Kosten aufzufangen. Der Erlös hängt aber auch wesentlich davon ab, in welchem Zustand das Holz nach dem Sturm ist.

Schadensbilanz noch nicht komplett

Die Stadt Pulsnitz sei momentan noch dabei die Schadensbilanz für die Versicherung zusammenzutragen, sagt Nadine Wehner, vom Büro der Bürgermeisterin. Dazu gehöre auch der Keulenbergspielplatz, oben auf dem Gipfel, der zerstört sei und etliche Dachschäden, auch in Lichtenberg und Großnaundorf an öffentlichen Gebäuden. Und im Stadtwald wütete das Unwetter. Summen könnten noch nicht genannt werden. Einige 10 000 Euro werde allein die Sanierung des Perferts mit Sicherheit kosten. „Drin haben wir weniger Schäden als vermutet vorgefunden. Das solide Balkenwerk hatte standgehalten“, so Nücklich. Zum Glück. Denn die Reparaturkosten kommen in dem Fall auf die Stadt zu, obwohl ihr das Gebäude nicht gehört. Genau das ist das Problem. Es ist gepachtet und damit nicht vom städtischen Versicherungsschutz gedeckt. Im Pachtvertrag aus dem Jahr 2 000 ist die Rechtspflicht geregelt. Das Versäumnis kam erst jetzt zutage. Immerhin hat die Denkmalschutzbehörde der Stadt versichert, einen Teil der Kosten zu tragen. Und für Uwe Nücklich ist es auch drei Wochen nach dem Sturm noch wie ein Glück und Wunder: „Dass keine Menschen zu Schaden gekommen sind.“

