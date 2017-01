Unwetter fällt berühmten Mammutbaum Tausende von Touristen schritten durch ihn hindurch: Jetzt gibt es Kaliforniens berühmtesten Mammutbaum nicht mehr.

Der Tunnel-Baum war ein beliebtes Fotomotiv für Touristen. © dpa

Er war das Wahrzeichen des „Calaveras“-Park nordöstlich von Sacramento in Kalifornien. Der jahrhundertealte Mammutbaum, dessen besonderes Kennzeichen ein Tunnel in dem meterdicken Stamm war, ist bei einem schweren Unwetter umgekippt. Heftige Regenfälle hätten den Boden am Wochenende stark aufgeweicht, sagte ein Angestellter des Naturparks. Der sogenannte „Pioneer Cabin Tree“ sei schon vorher teilweise abgestorben gewesen, teilte die Parkverwaltung mit. Nach Angaben des Parks wurde der Baum in den 1880er-Jahren zunächst von Blitzeinschlägen ausgehöhlt, danach wurde das Loch künstlich vergrößert. Der Tunnel war einst befahrbar, später waren nur noch Fußgänger erlaubt. Tausende Besucher ließen sich vor dem berühmten Wahrzeichen fotografieren. (dpa)

