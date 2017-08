„Unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich“ Der Chef der Landesfeuerwehrschule spricht im SZ-Interview über die Gefahren, die von Spraydosen ausgehen.

Das am 12. August in Weinböhla explodierte Wohnhaus musste noch am selben Tag abgerissen werden.

René Kraus leitet die Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Sachsen in Elsterheide (Landkreis Bautzen).

Eine einzelne Spraydose könnte gereicht haben, um ein Einfamilienhaus in Weinböhla dem Erdboden gleich zu machen. Seit die Ursache für die Explosion vom 12. August bekannt ist, sind die Menschen verunsichert, ob in ihren Badezimmern tickende Zeitbomben lagern. Die SZ hat darüber mit René Kraus gesprochen. Der Diplom-Chemiker ist Landesbranddirektor und Leiter der sächsischen Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule.

Herr Kraus, in Weinböhla wurde ein Haus wahrscheinlich aufgrund einer Explosion von Spraydosen völlig zerstört. Geschieht so etwas häufig?

Ich kenne aus meiner Feuerwehrzeit keinen Fall, wo so etwas passiert ist. Ich bin jetzt 42 Jahre alt und seit 16 Jahren dabei.

Viele SZ-Leser fragen sich nun, wie gefährlich Haarspray oder Deo sind.

Diese Frage lässt sich so einfach leider nicht beantworten, denn es liegt an den Inhaltsstoffen. Da gibt es sehr, sehr große Unterschiede. Es gibt verschiedenste Treibmittel, die sowohl brennbar als auch nicht brennbar sind. Wenn ich ein nicht brennbares Treibmittel habe, dann ist es relativ ungefährlich. Das Treibgas muss sich aber mit dem Stoff vertragen, den ich ausbringen möchte. Wir haben zum Beispiel das Treibmittel Kohlendioxid, das ist unbrennbar, passt aber leider nicht zu allen Produkten. Der Nachteil von Kohledioxid ist auch, dass der Druck sehr hoch ist, also kommt es dort schneller zu Explosionen, wenn ich die Flasche erhitze. Das ist etwas, das wir schon häufiger kennen, gerade bei Wohnungs- oder Fahrzeugbränden. Aber hier haben wir ja nicht den Fall, dass es im Vorfeld ein Feuer gegeben hat, sondern dass es aufgrund der Inhaltsstoffe zu einer Explosion gekommen sein soll.

Was sind denn besonders gefährliche brennbare Treibmittel?

Die häufigsten, die verwendet werden und die wir überwiegend in Spraydosen finden, sind Propan und Butan, meistens als Gemisch. In Haarsprays ist das zum Beispiel zu circa 40 Prozent in der Füllmenge enthalten. Wenn wir aber zum Beispiel Rasierschaum nehmen: Da sind auch Propan und Butan enthalten, aber nur zu drei Prozent. Je nach Konsistenz, Füllmenge und Inhaltsstoffen ist es sehr unterschiedlich, wie viel Treibgas enthalten ist.

Kann ich das als Laie erkennen?

Nein. Aber es gibt auf den Spraydosen entsprechende Gefahrenhinweise und Symbole. Daran kann ich erkennen, ob ein brennbares Treibmittel enthalten ist oder nicht. Dort wird bei brennbaren Treibmitteln unbedingt davor gewarnt und das ist auch sehr deutlich zu erkennen. Ansonsten müsste ich mir die Inhaltsstoffe durchlesen. Dem Nicht-Chemiker sagt das sicherlich nicht so viel.

Welche Sicherheitshinweise sollte ich unbedingt beachten, wenn ich Spraydosen zu Hause habe?

Egal, ob es ein brennbares oder nicht brennbares Treibmittel ist, es ist immer günstig, wenn ich den Raum belüfte. Auch um allergische Reaktionen zu verhindern. Wenn ich Haarspray einatme, ist es ja generell nicht so gesund. Deswegen ist grundsätzlich für eine gute Belüftung zu sorgen, insbesondere wenn ich brennbare Gase habe. Ganz wichtig bei der Benutzung ist, dass sich in der Umgebung keine offenen Flammen oder irgendetwas anderes befindet, das die Zündung ermöglichen könnte.

Also keine Zigarette rauchen und sich dabei die Haare machen.

Keine Zigarette, keine Kerze, die man auch manchmal im Bad findet, oder wie in dem Fall in Weinböhla, wo im Bad ein Gaserhitzer oder eine Gastherme ist, die auch eine Zündflamme haben.

Wird es denn erst gefährlich in dem Moment, wenn ich das Gas versprühe, oder schon durch die reine Lagerung?

Gefährlich könnte die Lagerung dann werden, wenn es zu einem Wohnungsbrand kommt oder ich zum Beispiel diese Flaschen unsachgemäß aufbewahre, sodass sie einer starken Erwärmung ausgesetzt sind. Auf den Dosen steht ja meist auch drauf, dass sie nicht über 40 oder 50 Grad erwärmt werden dürfen. Stelle ich sie in der Nähe eines Ofens auf oder lagere sie in einem Fahrzeug, wo sie der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind ... Wenn man mal überlegt, wie warm es im Sommer auf dem Armaturenbrett wird, da kann man manchmal nicht einmal mehr die Hand darauf halten. Dann sind wir schon in einem Bereich über 50 Grad.

Dann kann eine Spraydose in meinem Auto schon zu einer Explosion führen?

Genau, die könnte platzen oder sogar explodieren.

In der SZ vom vergangenen Donnerstag heißt es: „Tatsächlich reiche eine oder sogar eine halbe Haarspraydose, um den 2,60 Meter mal 2,30 Meter kleinen Raum mit dem Gasgemisch zu füllen. Wenn dazu noch Türen und Fenster geschlossen sind, genüge ein minimaler Funke für eine Explosion.“ Ist diese Einschätzung des Dresdner Polizeisprechers aus Ihrer Sicht zutreffend?

Ich kenne die genaue Kubikmeterzahl nicht, dazu fehlt die Höhe noch. Aber man kann es leicht ausrechnen. Es gibt für die verschiedenen Gase und Stoffe ja immer eine untere Explosionsgrenze. Je nachdem, was noch drin ist – dazu müsste ich aber die genaue Zusammensetzung des Sprays kennen – könnte man es genau ausrechnen. Aber im Grunde kann das schon passieren, ja. So unwahrscheinlich, wie das klingt, es ist dennoch nicht unmöglich. (SZ)

