Unverpassbares per Knopfdruck Andreas Herrmann über aktuelle Fundsachen im SZ-Veranstaltungskalender – und es gibt noch viel mehr.

Der Findlingspark Nochten als Konzertort? Hätte man sicher unter den aktuell 504 Kulturereignissen leicht überblättert, wäre nicht ein netter Vorzug im neuen Veranstaltungskalender die regionale Knopfdruck-, also Mausklickfunktion. Denn unsere Lausitz ist logisch gegliedert nach den zehn Altkreisen, deren Bewohner immer noch direkt mit Redaktionen vor Ort informiert werden.

Weißwasser ist da in der Dichte eher übersichtlich vertreten, aber weiß man, wohin einen seine Kulturlust führen sollte (und wann), verpasst man so schnell nichts – und findet sogar das Sonntagskonzert des Orchesters Lausitzer Braunkohle aus Hoyerswerda unter Leitung von Matthew Lynch in Nochten bei Boxberg am Sonntagnachmittag (14 bis 16 Uhr), wobei der Parkeintritt (Erwachsene sechs, Kinder zwei Euro) auch für das Konzert gilt. Diesen Termin findet man nicht einmal auf der Netzpräsenz des Orchestervereins.

Französischer, aber nicht minder musikalisch, geht es am Mittwoch in Kamenz zu, denn dort lauert in der gesamten Innenstadt wie seit 16 Jahren zur Sommersonnenwende am 21. Juni die Fête de la Musique. Die 17. Auflage bietet ab 16.30 Uhr für sechseinhalb Stunden Programm auf 15 Bühnen. Auch Görlitz ist dabei und lädt von 12 bis 22 Uhr zu Musik an vielen Orten der Innenstadt ein.

Höhepunkte der Woche zurück 1 von 4 weiter Dienstag Hochschule Zittau (Haus IV, Großer Hörsaal): Tomorrow - Die Welt ist voller Lösungen (Film), 19 Uhr. Mittwoch Innenstadt Kamenz: Fête de la Musique (Musikfest), 16.30 – 23 Uhr. Görlitz: 12 – 22 Uhr Sonnabend Steinstraße Bautzen: Kunstbus 2017 (Abfahrt zu sechs Kunstorten), 11-20Uhr. Gut am Berzdorfer See Görlitz-Tauchritz: Italienische Nacht (Tanzparty), 18-1Uhr. Sonntag Findlingspark Nochten: Orchester Lausitzer Braunkohle (Konzert), 14 Uhr. Kronenkino Zittau: Zittauer Gospelchor mit „Good News“ (Konzert), 19 Uhr.

Am Sonnabend und Sonntag rasen dann wieder vier Kunstbusse um elf Uhr ab Bautzen zu sechs Kunstorten, leider nur im eigenen Landkreis. Das Ticket kostet für beide Tage neun Euro, Ermäßigte zahlen fünf, bis 13-Jährige gar nichts. Ein Aufruf noch ganz gen Westen: Die Lausitz streckt sich fast bis an die Landeshauptstadt, so schauen die Veranstalter der Region um Radeberg sicher lieber gen Dresden und sind noch arg unterrepräsentiert. Dabei wäre es jetzt noch leicht, in den neuen Oberlausitzer Veranstaltungskalender der Sächsischen Zeitung reinzurutschen.

Kurzfristige Änderungen, vor allem aber viele weitere Veranstaltungen, finden Sie im Netz unter www.sz-veranstaltungskalender.com

