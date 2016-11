Unvergleichlich närrisch Kecke Sprüche, massig Konfetti und jede Menge bunte Kostüme gab´s am 11.11.

Feierlaune trotz trüben Wetters: Strehlas Karnevalisten verbreiten gute Stimmung zum Karnevalsauftakt am frühen Freitagvormittag. © Sebastian Schultz

Mit den Schlüsselübergaben an den Rathäusern in Riesa und Strehla ist am Freitag um 11.11 Uhr die Karnevalssaison gestartet. Doch wie läuft die fünfte Jahreszeit bei den Faschingsvereinen der beiden Städte? Die SZ hat nachgefragt und stellt die Prinzenpaare, die Partylokale, die Pfannkuchen-Spezialitäten – und das jeweilige Motto vor. Helau!

