Unvergessene Diana Vor 20 Jahren starb Prinzessin Diana. Gedenkveranstaltungen sollen an sie erinnern. Den Auftakt macht eine Ausstellung ihrer Kleider.

Auch dieses Outfit von Diana ist in der Ausstellung zu sehen. © dpa

Der Kensington-Palast in London war für Prinzessin Diana 15 Jahre lang ihr Zuhause: Jetzt ist es der Ort, an dem in diesem Jahr die Gedenkveranstaltungen zu ihrem 20. Todestag beginnen. Eine Ausstellung wichtiger Kleider soll die Geschichte der Wandlung Dianas von der schüchternen Aristokratentochter zur prominenten Powerfrau erzählen. Die Schattenseiten – die Scheidung von Prinz Charles, heimliche Liebhaber, ihr tödlicher Autounfall mit 36 Jahren in Paris am 31. August 1997 – werden ausgespart. Die Schau „Diana - Her Fashion Story“ (Diana und ihre Mode) lässt die Kleider sprechen. Sie wird am Freitag eröffnet und läuft über zwei Jahre.

„Der jungen Lady Diana Spencer war die Designer-Modewelt fremd“, erfährt der Besucher. Nur ein Kleid, eine Bluse und ein paar gute Schuhe habe sie besessen und sich den Rest von Freunden ausgeborgt. Erst langsam habe sich die damals 20-jährige Diana nach der Hochzeit mit Prinz Charles 1981 in ihre neue Rolle eingefunden. Das braune Tweedkostüm aus den Flitterwochen in Schottland ist als Beispiel der „frühen Jahre“ zu sehen.

Der Großteil der 25 gezeigten Stücke wurde aus Museen und Privatkollektionen im In-und Ausland entliehen – nur etwa fünf sind im Besitz des Palastes. (dpa)

