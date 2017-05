Unterwegs zum Double Nairo Quintana heißt der große Favorit beim Giro – und er möchte den ersten Teil eines Versprechens einlösen.

Die Berge sind seine Welt. Nairo Quintana kraxelt gerne und zählt deshalb zu den großen Rundfahrern. © dpa

Beim 100. Giro d’Italia wagt sich Nairo Quintana an das Double, also den Sieg erst bei der Italien-Rundfahrt und gut einen Monat später dann auch bei der Tour de France. Zuletzt geglückt war das dem Italiener Marco Pantani 1998 – und Alberto Contador 2015 zuletzt daran gescheitert. Der Jubiläums-Giro mit seiner spektakulären Streckenführung, unter anderem über den Vulkan Ätna am vergangenen Dienstag sowie gleich zweimal über den gut 2 800 Meter hohen Stelvio-Pass, steht ganz im Zeichen dieses Unterfangens.

Jubilaren bringt man Geschenke mit. Und Quintana hält sich an diese feine Sitte. Seit Monaten war klar, dass er das schier Unmögliche versuchen wird. Und nun will der frühere Giro- und Vuelta-Sieger sowie zweifache Tour-Zweite sein Versprechen einlösen. „Ich fühle mich gut in Form. Ich habe im letzten Jahr an Widerstandskraft dazugewonnen. Daher möchte ich – im Gegensatz zu anderen Rennfahrern, die erst im zweiten Teil ihrer Karriere das Double versucht haben – es schon jetzt probieren“, erklärt der 27-Jährige. Er spricht damit vor allem Contadors Versuch vor zwei Jahren an. Der Spanier war damals 32 und befand sich bereits auf dem absteigenden Karriere-Ast. Das Double-Unterfangen gab ihm neue Motivation. Und Teil eins gelang auch gut: Contador gewann souverän. Er musste dem Kräfteverschleiß im Mai dann aber auf Frankreichs Straßen Tribut zollen.

Der härteste Kontrahent fehlt

Ob es Quintana besser machen wird, wird man erst im Sommer sehen. Der erste Teil scheint für ihn zumindest ähnlich machbar zu sein wie einst bei Contador. Nach der fünften Etappe, die am Mittwoch Quintanas Landmann Fernando Gaviria gewann, liegt der Kolumbianer schon mal auf dem siebenten Rang mit zehn Sekunden Rückstand auf den derzeit Führenden Bob Jungels aus Luxemburg.

Zudem fehlt Quintanas nominell härtester Gegner Fabio Aru wegen Trainingsrückstands nach einer Verletzung. Aru ließ sich auch nicht von einem emotionalen Brief seines alten Lehrmeisters und Rivalen Vincenzo Nibali überzeugen, die prestigeträchtige Landesrundfahrt durch die Heimatregion trotz der Konditionsdefizite zumindest zu versuchen. Daher bleibt Nibali wohl Quintanas schärfster Rivale.

Generell neigt sich die Karriere des Sizilianers aber dem Ende zu. Und sein neues Team Bahrain-Merida ist bei Rundfahrten noch unerprobt. Weil Quintana, dieses Klettertalent aus den Anden, die insgesamt gut 43 000 Höhenmeter zusätzlich entgegenkommen, peilt Nibali selbst nur einen Platz auf dem Podium an. „Die oberste Stufe wird schwer, sehr schwer“, meint er.

Zu schwer wohl auch für den Rest der Konkurrenz. Team Sky ist zwar mit einer starken Doppelspitze am Start. Weil die Charakteristika vom Waliser Geraint Thomas und vom Basken Mikel Landa aber unterschiedlicher kaum sein können, steht die Truppe ständig vor der Frage: Einen Angriff in den Bergen vorbereiten für Kletterer Landa, oder eher defensiv fahren für den stärkeren Zeitfahrer Thomas? Ein taktisches Dilemma, das die Mannschaft des abwesenden Superstars Chris Froome vor eine echte Zerreißprobe stellen dürfte – vor allem in der dritten Giro-Woche mit allein fünf Bergetappen und dem abschließenden Zeitfahren in Mailand.

Andere Klassementfahrer wie die Niederländer Kruijswijk, Mollema und Dumoulin (Letzterer vom deutschen Team Sunweb), der Brite Yates, der Russe Zakarin und der US-Amerikaner Van Garderen sorgen zwar für die nominell breiteste Besetzung von Podiumsanwärtern seit einigen Jahren. Dass sie Quintana und seiner starken Movistar-Mannschaft in den nächsten zweieinhalb Wochen gefährlich werden können, ist aber unwahrscheinlich.

Dem Kolumbianer spielt zudem eine Tragödie in die Karten. Dass beim Giro stets hoch ambitionierte Astana-Team musste nicht nur auf Aru verzichten. Ersatzkapitän Michele Scarponi kam bei einem Unfall ums Leben; sein Platz wird aus Pietät auch nicht neu besetzt.

Obwohl nicht direkt mit Scarponis Tod verknüpft, war es doch atmosphärisch eine gute Entscheidung, dass die Organisatoren nach heftigen Fahrerprotesten die geplante Bergabwertung kurzfristig wieder absagten. Es wäre ein Anreiz für zu viel Risiko in einer zuletzt von mehreren Todesfällen gebeutelten Sportart gewesen. (mit SZ)

