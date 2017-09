Unterwegs mit radelnden Multitalenten Die Seenwacht ist mobile Tourist-Information, Pannenhilfe und Servicestelle in einem. Wir steigen mit ihr aufs Rad.

Andreas Wojciechowski (links) und Jürgen Fischer gehören zur Seenwacht. Reporterin Anja Wallner radelte eine Runde mit. © hy-photo gernot menzel

Ein hörbar aus dem Sächsischen stammendes Paar steht fluchend vor einer Landkartentafel am Rundweg um den Partwitzer See unweit des künftigen Hafens. Die beiden Radtouristen wollen nach Kleinkoschen, sind aber offenbar falsch abgebogen. Sie haben noch eine Strecke vor sich, wollen heute noch den Senftenberger See umrunden. Gut, dass Andreas Wojciechowski und Jürgen Fischer gerade vorbeigeradelt kommen und den Gästen unkompliziert mögliche Strecken erklären. Die Männer gehören zur Lausitzer Seenwacht, die ich an diesem Tag auf ihrer Vormittags-Tour um den Geierswalder und Partwitzer See begleite.

Die Seenwacht, besetzt mit sogenannten „Ein-Euro-Jobbern“, wurde 2010 ins Leben gerufen – eine mobile Fahrrad-Einsatztruppe, bestehend aus derzeit neun Männern und einer Frau. In kleine Gruppen aufgeteilt, sind sie zwischen Mai und Oktober täglich auf Radwegen im sächsischen Teil des Lausitzer Seenlands unterwegs, natürlich nicht, wenn es in Strömen gießt. Träger ist die Hoyerswerdaer PSW Dienstleistungen GmbH.

Mit mobilem Büro auf Achse

Eine der Hauptaufgaben: Touristen mit Rat und Tat zur Seite stehen. Los geht‘s gegen 9 Uhr morgens am Stützpunkt der Seenwacht in Geierswalde, einem von der Gemeinde Elsterheide zur Verfügung gestellten Raum an der Giebelseite des Gaststätten-Gebäudes. In der Nacht zuvor hat es geregnet, aber schon am Morgen ist , dass man heute auch ohne Bewegung ins Schwitzen geraten wird …

Die Seenwächter erkennt man schon von Weitem: Sie tragen knallrote T-Shirts mit weißem „Lausitzer Seenland“-Schriftzug und haben knallrote Transporttaschen am Gepäckträger. Na gut, ich habe wenigstens ein rot-weiß geringeltes T-Shirt an … Helme auf und auf dem Seerundweg ab Richtung Koschener Kanal. Andreas Wojciechowski hat, wie er sagt, „ein halbes Büro“ in seiner Radtasche. Stapelweise Flyer und Prospekte zum Seenland, die unterwegs an Touristen verteilt oder von ihnen erbeten werden. Wo kann ich meinen Caravan abstellen? Wo übernachten? Wo kann ich günstig oder auch gehoben speisen? Was wird im Amphitheater Großkoschen gezeigt? Wo finde ich Pilze? Was ist das da plötzlich für ein Container am Sedlitzer See?… „Die Leute wollen alles wissen“, sagt der drahtige Lautaer. Übrigens nicht nur Ortsfremde, auch Einheimische. Oh ja, die mobile Einsatztruppe muss schon eine Menge über die Geschichte und Entwicklung der Region, über Bergbausanierung und aktuelle Bauvorhaben wissen und berichten.

Auch Erste Hilfe wird geleistet

Neue Seenwächter bekommen zu Beginn eine Einweisung ins Thema. Andreas Wojciechowski und Jürgen Fischer sind längst „alte Hasen“, abgesehen von kurzen Pausen von Anfang an dabei. Weiterhin sind noch Erste-Hilfe-Material, Utensilien zur schnellen Fahrradreparatur und Kehrschaufel – falls mal Scherben von den Wegen gekehrt werden müssen – in den geräumigen Fahrradtaschen.

Mit schlimm verletzten Radlern hatten es die beiden Männer bisher glücklicherweise noch nicht zu tun. Gleichwohl erinnert sich Andreas Wojciechowski an eine Frau, die am Blunoer Südsee gegen einen Poller knallte, und ein Kind, das zu rasant den Hügel am Barbarakanal hinunterraste und über den Lenker „abstieg“.

Wir nähern uns der Schleuse am Koschener Kanal zwischen Geierswalder und Senftenberger See. Rot leuchten die Shirts zweier Seenwacht-Kollegen, die gerade mit Touristen sprechen. Andreas Wojciechowski erkennt dabei eine Frau, der er erst am Vortag auf seiner Runde den Fahrradsattel repariert hat. „Ja, oft trifft man sich wieder“, meint er. Auch die tschechische Kindergartengruppe auf den Minirädern ist ihnen zuvor bereits begegnet.

Fortsetzung geplant

Der Kontakt zu den Menschen – manchmal dauert so ein Gespräch mit wissbegierigen Touristen schon mal eine halbe Stunde – , die Bewegung an der frischen Luft, die abwechslungsreiche Arbeit – all das lieben die beiden Seenwächter an ihrem Job, der sehr begehrt ist, wie sie sagen. Die Firma PSW möchte die Fahrrad-Truppe gern im nächsten Jahr (und auch darüber hinaus) weiter einsetzen, sagt Fachanleiterin Christina Zimmermann auf Anfrage. Das Jobcenter muss den entsprechenden Antrag bewilligen und legt auch fest, wie viele Seenwächter eingesetzt werden können.

An diesem Vormittag, in Sachsen sind die Ferien gerade vorbei, sind die Wege recht menschenleer. Wir rollen durch Kleinkoschen, vorbei an einem Sonnenblumenmeer zum „Rostigen Nagel“. Hier ist etwas mehr Betrieb, klappern die Schuhe der Besucher auf den Hunderten Stufen des Aussichtsturms.

Der Poller, der Autofahrern die Weiterfahrt auf dem Wirtschaftsweg verwehren soll, ist versenkt. Das soll nicht so sein. Jürgen Fischer bringt‘s in Ordnung; die Seenwacht hat auch Poller-Schlüssel. Andreas Wojciechowski klärt derweil einen Radfahrer auf, der im Gespräch mit seiner Mitradlerin auf der Brücke des Sornoer Kanals den Geierswalder und den Sedlitzer See durcheinanderbringt. Bald ist ein munteres Gespräch im Fluss, über mögliche Wege nach Geierswalde, über noch fehlende Flutungsmengen und Angelmöglichkeiten.

Die Sonne sticht inzwischen ganz schön. Wir machen einen Abstecher über die etwas holprige Piste hinunter zum erstaunlich besucherfrequentierten schwimmenden Steg am Sedlitzer See. Kameras werden gezückt, die kleine Ausstellung über Landschaftsgestaltungsgeschichte angeschaut. Auf dem Rundweg am Abzweig zum Steg widmet sich Andreas Wojciechowski etwas verzweifelten Radlern, die zum „Rostigen Nagel“ wollen, aber die Gegenrichtung eingeschlagen haben. Der Lautaer erklärt ihnen geduldig, wo es langgeht, obwohl die Gäste direkt am Wegweiser stehen – aber das würde man ihnen nicht um die Ohren hauen. „Man muss ein Gefühl für die Urlauber haben“, sagt Andreas Wojciechowski.

Ich staune, wie viel Besucher-Kontakt auf den wenigen Kilometern entsteht. Jürgen Fischer, einst im Kraftwerk Lauta und später in der Sanierung tätig, muss schmunzeln. Das heute sei gar nichts. „Mittwochs und donnerstags ist es eher mau“, meint er. Am Wochenende, da sehe das ganz anders aus.

Rund 30 Kilometer pro Tag rollt die Rad-Patrouille in einem gemütlichen Tempo. „Das hier ist Dienst, kein Rennen“, meint Jürgen Fischer. Reichlich Kilometer kommen in der Saison aber trotzdem zusammen. Das hält fit – und man kann in der Mittagspause mal ein Eis schlecken, wie es Andreas Wojciechowski und Jürgen Fischer am Imbisswagen an der Touristinfo am Partwitzer See tun, wo die Gäste im Schatten sitzen und kühles Hefeweizen trinken. Andreas Wojciechowski ist mit dem fast täglichen Radfahren übrigens nicht ausgelastet: Er fährt auch Rollerski, läuft, macht Langlauf, zum Teil im Wettkampfbetrieb.

30 Kilometer auf dem Tacho

Wir fahren am Klein Partwitzer Segelsportzentrum vorbei, am Kanal zwischen Partwitzer und Neuwieser See, biegen wieder in Geierswalde ein und halten am Aufenthaltsraum der Seenwächter. Auf dem Tacho stehen genau 26,56 Kilometer.

Für Andreas Wojciechowski und Jürgen Fischer von der Seenwacht sind es dennoch nicht die letzten an diesem Sommertag. Während ich wieder ins Büro fahre, werden sie mit dem Rad noch eine Runde drehen, mal am Barbarakanal nach dem Rechten sehen.

zur Startseite