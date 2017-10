Unterwegs mit der Polit-Putze Nach der Pegida-Demo hat Irmela Mensah-Schramm mit einigen Dresdnern in der City Stadtteilhygiene betrieben – mitten im Sturm.

Auch der Sturm konnte Irmela Mensah-Schramm nicht aufhalten. Am Sonntag entfernte die Berlinerin wieder rechte Sticker und Schmierereien aus dem Dresdner Stadtbild. Hier mit Unterstützung einer Jugendlichen aus Dresden. © René Meinig

Am Sonnabend hatten Pegida-Anhänger das König-Johann-Denkmal vor der Semperoper besetzt – am Sonntag kommen Menschen und beseitigen die hässlichen Hinterlassenschaften der sogenannten Geburtstagsfeier. Drei Aufkleber findet Irmela Mensah-Schramm. Die 71-jährige Rentnerin aus Berlin war eine von Tausenden Gegendemonstranten. Am Sonntagmittag nun zieht sie mit einigen Dresdner Mitstreitern durch die Innenstadt und sucht Hass-Botschaften, seien es nun Aufkleber oder rechtsextreme Graffiti.

Mensah-Schramnm hatte am Vortag dazu aufgerufen, sie bei ihrer Tour gegen den Hass durch Dresden zu begleiten. Sie kratzen Aufkleber der 1-Prozent-Initiative ab, „Merkel-muss-weg“-Sticker ohne Absender und dergleichen mehr – von Sockeln, Verkehrsschildern und Absperrbaken.

Irmela Mensah-Schramm hat sich einen Namen mit ihrer Mission gemacht. Schon seit mehr als 30 Jahren entfernt sie Aufkleber oder, und das ist etwas delikater, sie sprüht rote Herzen über Hakenkreuze oder verfremdet Botschaften wie Ausländer raus in weit freundlichere Losungen. Sie ist bundesweit unterwegs. Für ihre Zivilcourage wurde und wird sie immer wieder ausgezeichnet. Doch die Frau, die sich selbst „Polit-Putze“ nennt, war immer wieder im Fokus staatsanwaltlicher Ermittlungen, auch wenn Wände und Denkmäler längst beschädigt waren, ehe die couragierte Frau zu ihrem Farbspray griff. Regelmäßig ist sie in Dresden unterwegs.

Daniela Haller aus Pieschen ist nun eine ihrer Begleiterinnen. Sie ist beeindruckt von der Rentnerin, kratzt aber auch selbst immer wieder in Pieschen Hass-Aufkleber ab. Nach dem stürmischen Spaziergang mit Mensah-Schramm sagt die 41-Jährige, es schärfe ihre Sinne, Hassbotschaften zu sehen. Auch Jugendliche begleiteten Irmela-Mensah-Schramm auf ihrer Tour.

Eigentlich hatte die Polit-Putze vor, am Nachmittag nach Hause zu fahren. Weil allerdings sämtliche Züge nach Berlin wegen des Unwetters ausfielen, setzte sie sich kurzentschlossen in eine Straßenbahn nach Laubegast, um auch dort rechtsextreme Aufkleber und Hakenkreuz-Schmierereien den Garaus zu machen. Die Frau kann es einfach nicht lassen. 78 500 Hassbotschaften hat sie seit Anfang 2007 entfernt und penibel dokumentiert. Ende Februar dieses Jahres waren es 75 611. Sie will wiederkommen, spätestens im Februar.

