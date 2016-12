Unterwegs mit den Stadtführern Beim Lebendigen Adventskalender in Bischofswerda wollen am Montag die Stadtführer überraschen.

Die Stadtführer laden am Montag zum Lebendigen Adventskalender ein. © Steffen Unger

Neues über Bischofswerda dürften selbst „alte Schiebocker“ an diesem Montag erfahren. Die Stadtführer gestalten den Abend im Rahmen des Lebendigen Adventskalenders. Treff ist – wie an jedem Abend im Advent – 17 Uhr vor dem Rathaus. Wohin die Tour genau führt und was die Stadtführer an Interessantem zu erzählen haben – lassen Sie sich überraschen.

13 Frauen und Männer ließen sich in den Jahren 2014 und 2015 durch die Kreisvolkshochschule zu Gästeführern ausbilden. Vom Frühjahr bis zum Herbst laden sie einmal im Monat sonnabends zu öffentlichen Führungen durch Bischofswerdas Altstadt ein. Darüber hinaus kann man sie auch individuell für Gruppen buchen. Es gibt Pläne, das Angebot an speziellen Führungen auszubauen – etwa zu den Parks und Grünanlagen rund um die Innenstadt oder auch zu Gasthäusern, die es einst in Bischofswerda gab. (szo)

