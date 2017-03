Unterwegs mit den Eisbadern Ein Team des MDR hat einige Sehenswürdigkeiten der Region besucht. Das Ergebnis ist am Sonnabend zu sehen.

© mdr

Die Eisbader des DRK Kamenz, die Kamelien in Königsbrück, die Kulturmühle in Bischheim und die Stadt Pulsnitz haben eins gemeinsam. Sie bekamen in den vergangenen Wochen Besuch des MDR-Fernsehens. Der Sender drehte eine seiner Folgen der Reihe „Unterwegs in Sachsen“ in der Region und hatte sich dabei vor allem die Orte zwischen Ebersbach bei Radeburg und Pulsnitz ausgesucht.

Der Bademeister des Freibads in Bischheim, Silvio Berger, und einige hartgesottene Mitstreiter badeten vor der Kamera im wenige Grad kühlen Wasser. Das Anbaden dient traditionell der Vorbereitung für das Donauschwimmen in Neuburg. Das DRK Kamenz ist dort jedes Jahr mit einigen Schwimmern vertreten. Pulsnitz wird als Geburtsort von Ernst Rietschel vorgestellt. Die Sendung mit Moderatorin Beate Werner ist nun am kommenden Sonnabend, 18.15 Uhr, im MDR zu sehen. (SZ/pre)

zur Startseite