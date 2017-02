Unterwegs in Schmilka Schauspieler Dieter Bellmann begeistert sein Publikum. Wer es verpasst hat, bekommt eine zweite Chance.

Dieter Bellmann gastierte in Schmilka. Foto: Dirk Zschiedrich

In gewohnt launiger Art und Weise hatte Schauspieler und Regisseur Dieter Bellmann am Donnerstag in der Schmilkschen Mühle aus seinem Buch „Unterwegs in Sachsen“ gelesen und jede Menge lustiger Anekdoten zum Besten gegeben. Die Zuhörer haben sich bestens amüsiert. Allerdings waren einige Plätze frei geblieben. Wer den Termin verpasst hat, sollte sich den 31. März vormerken. Dann gastiert Bellmann – bekannt aus der Fernsehserie „In aller Freundschaft“ – noch einmal zum krönenden Abschluss des Winterdorfs in Schmilka. Bis dahin gibt es noch ein volles Kulturprogramm, wie es das in der Sächsischen Schweiz so noch nicht gab. (SZ/gk)

