Unterwegs in der Zeitschleife

Plötzlich erscheint er in einem anderen Licht. Aias Aosman ist nicht 24, sondern erst 22 Jahre alt. © Robert Michael

Zeit, die nie vergeht!? Seit fast 21 Jahren ist es immer das gleiche Spiel. In Aue gibt es für Dynamo Dresden einfach nichts zu gewinnen. Der letzte Sieg datiert vom 30. März 1996, und Niklas Kreuzer glaubt zu wissen, an wem das liegt: Ralf Minge. „Er war damals Aues Trainer. Vielleicht sollten wir über den Posten mal nachdenken“, sagt Dynamos Außenverteidiger mit dickem Grinsen – und empfiehlt seinem Sportchef also de facto einen kurzfristigen Jobwechsel. Dabei hat Minge doch tags zuvor erst Kreuzers Vertrag in Dresden bis 2019 verlängert...

Bis zum Anpfiff am Sonntag, meint indes Cheftrainer Uwe Neuhaus, sei das mit dem Trainerwechsel beim Erzrivalen wohl nicht hinzukriegen. „Deshalb ist es besser, wenn wir selbst daran arbeiten, endlich wieder in Aue zu gewinnen“, sagt er und verweist auf seine Amtszeit, in der es Dynamo schon einige Male gelungen sei, solche Negativserien zu beenden.

Doch Aue, das hat selbst Neuhaus feststellen müssen, ist ein ganz spezieller Fall. Bei der Erinnerung zum Beispiel ans Hinspiel, als Dynamo lange Zeit die bessere Mannschaft war und trotzdem 0:3 unterlag, rumore es in seinem Magen. „Ich glaube nicht, dass die 21 Jahre irgendeine Rolle spielen. Uns ärgern schon die Partien der letzten anderthalb Jahre, um genügend Motivation aufzubringen“, sagt Neuhaus, der mit Begriffen wie Angstgegner oder Dynamo-Schreck nichts anfangen kann.

Und auch die Enthüllung, dass Spielmacher Aias Aosman zwei Jahre jünger ist als bisher angenommen, nämlich 22 statt 24, ist für den Trainer eine Randnotiz.

Aosman kam mit seinen Eltern im Alter von fünf Jahren aus Syrien, sie stellten in Deutschland einen Asyl-Antrag. Da für den Jungen keine Papiere mehr auffindbar gewesen waren, wurde als Geburtsdatum der 1. Januar 1993 festgelegt. In der jetzt in Syrien aufgetauchten Geburtsurkunde ist indes der 21. Oktober 1994 notiert. Neuhaus reagiert mit Humor. „Kann man sich auch 20 Jahre jünger wünschen“, fragt der 57-Jährige, um gleich hinzuzufügen, mit seinem eigenen Alter doch sehr zufrieden zu sein. Tatsächlich habe er es häufiger erlebt, dass beispielsweise afrikanische Spieler älter eingestuft wurden, als sie sind. „Die Umstände in diesen Ländern sind schon andere als in Deutschland. Deshalb möchte ich das gar nicht bewerten“, sagt Neuhaus.

Offiziell ist Aosmans Verjüngung noch nicht. Dafür müssen die Behörden erst seinen Pass ändern, dann meldet Dynamo das beim Verband. Und bis es so weit ist, wird noch einige Zeit vergehen.

