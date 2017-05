Unterwegs auf der Ortsumgehung Noch existieren die Trassen der neuen B 182 nur auf Papier. Die SZ hat sich vor Ort umgesehen und mit Betroffenen gesprochen.

zurück Bild 1 von 5 weiter © SZ-Grafik/Gernot Grundwald

Hinter der Jugendherberge könnte die Umfahrung wieder auf die jetzige B 182 aufbinden.

Neues Biotop: Die ehemalige Gleis-Trasse einfach für die Straße zu nehmen, geht nicht. Der Umweltschutz will es so.

Schluss mit der Ruhe? Am Ende der Straße Am Schwarzen Weg könnte die B 182 künftig nahe vorbeiführen.

Hier könnte sie einbiegen: Zwischen Oppitzsch und der Stadt böge die Straße aufs Feld in westlicher Richtung ein.

Aus welcher der roten Linien (sieh Grafik) wird einmal die B-182-Umgehung? Noch ist offen, wo genau die Straße künftig verlaufen soll. Doch schon bis Jahresende will das Landesamt für Straßenbau und Verkehr das herausarbeiten.

Was schon jetzt klar ist: Wird die Straße gebaut, hat sie künftig jemand vor der Tür – oder zumindest in seiner Nachbarschaft. Die SZ hat sich in Strehla umgesehen und mögliche Betroffene befragt.

Zwangsläufig wird eine Umfahrung über bisherige Agrarflächen führen. Rund um Strehla betrifft das vor allem die Felder der Landwirtschaftsfirma Theinert. Firmenchef Dietmar Theinert sieht es mit gemischten Gefühlen. Einerseits sei eine Umgehungsstraße positiv für die Region, sagt er. Dass sich die Lkws durch die enge Innenstadt wälzen, findet auch der Landwirt problematisch. Andererseits würde eine Umgehung seine Felder zerschneiden, sagt Theinert. Für Gespräche zum Thema Umgehung sei er offen. Ein Termin mit Strehlas Bürgermeister sei auch bereits geplant.

Am äußeren Ende der Straße Am Schwarzen Weg könnte die Trasse ebenfalls vorbeiführen. Ein ruhiges Fleckchen. Ganz am Ende liegt die Autowerkstatt von Frank Dietrich. Sorgen, dass mit der Straße in Zukunft direkt vorbeiführen könnte macht er sich nicht. Sieben Jahre müsse er noch arbeiten, sagt er. Bis dahin werde die Straße „eh nicht gebaut“.

Zurückhaltend geben sich Anwohner am Ende der Zaußwitzer Straße in Kleinrügeln. Dass eine Umgehung ein paar Meter entfernt vorbeiführen könnte, darüber haben sie sich keine weiteren Gedanken gemacht, sagt eine Anwohnerin. Es sei ja noch gar nichts raus. Nachbar Fritz Schulze sieht das ähnlich und hält sich daher mit einer Meinung zurück.

Umgehungsbefürworter Hans-Jürgen Grübler vom Verein für ein lebenswertes Strehla verweist darauf, dass es gegen Lärm und Schmutz Schutzmöglichkeiten technischer Art gebe. Außerorts habe die Bundesstraße zudem einen Abstand von 50, 100 oder mehr Meter von der Bebauung. „Das ist schon etwas anderes, als anderthalb Meter Abstand“, so Grübler und erinnert an die jetzigen Zustände in der Innenstadt. (SZ/ewe)

zur Startseite