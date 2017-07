Untersuchungshaft wegen gefährlicher Körperverletzung und Brandstiftung 42-Jähriger wurde in Zittau einem Haftrichter vorgeführt.

Symbolfoto © dpa

Zittau. Beamte der Bundespolizeiinspektion Ebersbach haben am Mittwoch einen Deutschen auf der Friedensstraße in Zittau kontrolliert. Das teilte ein Sprecher der Bundespolizeiinspektion Ebersbach am Donnerstag mit.

Die Überprüfung des 42-jährigen Mannes ergab, dass gegen ihn ein Haftbefehl des Amtsgerichts Krefeld vorlag. Der Mann ist dringend der Brandstiftung und der gefährlichen Körperverletzung verdächtig und war der Hauptverhandlung vor Gericht unentschuldigt ferngeblieben.

Am Donnerstag wurde der Mann einem Haftrichter am Amtsgericht Zittau zur Eröffnung des Untersuchungshaftbefehls vorgeführt. (szo)

