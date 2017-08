Untersuchung zu Totem vor Abschluss Die Ermittlungen zu dem am 3. August durch eine Polizeiwaffe erschossenen 23-Jährigen in Eckartsberg laufen noch. Unter anderem soll geklärt werden, ob er unter Drogen stand.

Ein Foto des Polizeieinsatzes vom 3. August in Eckartsberg. © Danilo Dittrich

Die Ermittlungen zu dem Familiendrama in Eckartsberg, bei dem am 3. August ein 23-Jähriger durch Schüsse aus einer Polizeiwaffe getötet wurde, sind in vollem Gange. Das teilt Oberstaatsanwalt Sebastian Matthieu von der Staatsanwaltschaft Görlitz auf SZ-Nachfrage mit. Es stehen demnach neben Vernehmungen auch noch Resultate der Rechtsmedizin und der Kriminaltechnik aus. Detaillierte Aussagen zu dem Vorfall können nach seinen Worten aus diesem Grund noch nicht getroffen werden, so der Oberstaatsanwalt.

Die Obduktion des jungen Eckartsbergers soll beispielsweise klären, ob er unter Drogen stand. Schon kurz nach dem Einsatz ist darüber spekuliert worden. Von dem 23-Jährigen gibt es im Internet ältere Videos, in denen er keinen Hehl aus seinem Drogenkonsum macht. Es muss deshalb ebenfalls geklärt werden, ob der Polizist, der die tödlichen Schüsse abgab, in Notwehr gehandelt hat. Matthieu hofft, dass Ende nächster Woche mehr Informationen vorliegen. (SZ/jl)

zur Startseite