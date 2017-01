Untersuchung fast abgeschlossen Der Schienenverkehr hat weiter zugenommen. Was der Bund gegen den Lärm unternimmt, bleibt unklar.

Die Bahn lässt die Auswirkungen des Lärms an den Gleisen in Coswig untersuchen. Das ist ein Erfolg der Bürgerinitiative Bahnemission Elbtal, würdigte OB Frank Neupold in seiner Neujahrsrede. © SZ-Archiv

Oberbürgermeister Frank Neupold (parteilos) bedankte sich in seiner Neujahrsrede am Sonntag bei der Bürgerinitiative Bahnemission Elbtal. Sie habe einen Erfolg erzielt, den sich niemand hätte erträumen lassen. Dass Coswig und Weinböhla in die Machbarkeitsuntersuchung Elbtal (MU) aufgenommen worden sind, sei ein Verdienst der Ehrenamtlichen. Die Bahn lässt dabei untersuchen, welche Maßnahmen sinnvoll sind, um den Lärm der Züge an der Strecke zu mindern.

Konkrete Ergebnisse gibt es jedoch noch nicht. Laut DB stehe man kurz vor Abschluss der Untersuchung und schon im ersten Quartal soll die Öffentlichkeit über die Ergebnisse informiert werden, das teilte Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) mit. Dies soll in Form von Informationsgesprächen mit der Bürgerinitiative und den betroffenen Kommunen im Rahmen von Bürgerversammlungen geschehen. „Dass dies erst fünf Jahre nach Einbringung beziehungsweise drei Jahre nach Abschluss der Petition der Bürgerinitiative erfolgt, finde ich persönlich in höchstem Maße unbefriedigend“, so de Maizière in einem Schreiben an den Weinböhlaer Bürgermeister Siegfried Zenker (CDU). Umso wichtiger sei es, dass die Deutsche Bahn ihren Ankündigungen nun möglichst zügig und umfassend nachkommt.

Ein Vorschlag, der im Rahmen der MU gemacht wurde, ist der Einbau von Geländerausfachungen und das Aufbringen einer lärmabsorbierenden Verkleidung an Baukörpern an der Strecke.

„Unter dem Bahnlärm leiden die Anlieger im Kreis Meißen nach wie vor, trotz angeblich vieler Bemühungen des Bundes“, erklärt der sächsische Bundestagsabgeordnete André Hahn (Die Linke). Er forderte in einer Anfrage an die Bundesregierung Zahlen, wie sich der Schienenverkehr im Elbtal in den vergangenen Jahren entwickelt hat und was gegen den Lärm getan wird. „Meine Fragen, was dabei konkret von Schöna bis Meißen erreicht wurde und was sich diesbezüglich tun wird, hat die Regierung aber nicht beantwortet“, kritisiert Hahn.

Es wurden die Bremsbeläge der Doppelstockwagen der S 1 Meißen-Schöna erneuert. Damit sei eine erhebliche Lärmminderung erreicht worden, heißt es in der Antwort aus dem Verkehrsministerium. Im Mittelpunkt stehe jedoch die Lärmminderung an der Quelle, indem die Bremsen der Güterwagen umgerüstet werden.

Wie im Dezember bekannt wurde, ist für wichtige Lärmschutzmaßnahmen an der Berliner Bahnstrecke in Coswig und Weinböhla die Finanzierung gesichert. Demnach erhält das Wohngebiet Dresdner Straße in Coswig eine Lärmschutzwand, die parallel zur Lößnitzstraße verlaufen soll. Voraussichtlich 790 Meter lang, fünf Meter hoch. Sie soll bis 2018 fertig sein. Auch am Fachkrankenhaus in Coswig soll eine Wand entstehen.

