Unterstützung für Spielplatzbau Für die neue Anlage in Lohmen ging eine vierstellige Spende bei der Stadt ein.

Dieter Schröter vom Berghotel Bastei überreichte Bürgermeister Jörg Mildner das Geld für den Spielplatzbau. © Daniel Förster

Lohmen. Beim Neujahrsempfang in Lohmen erhielt die Gemeinde einen Spendenscheck in Höhe von 2 000 Euro für den neuen Spielplatz am Hort. Übergeben wurde er vom Geschäftsführer des Berghotels Bastei, Dieter Schröter. Er betonte, dass man als Einwohner und als Unternehmen aktiv das Leben in Lohmen mitgestalten sollte. Der Spielplatz am Hort Lohmener Strolche wurde umgestaltet. Die Kinder erhielten neue Spielgeräte, beispielsweise Kletterstämme, sowie eine größere Fläche für Ballspiele. Einige Geräte wurden umgebaut für mehr Sicherheit. (SZ/nr)

