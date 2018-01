Unterstützung für freie Künstler Die großen Häuser sollen sich mehr der freien Szene öffnen, fordern die Grünen.

Gut 100 Millionen Euro werden jedes Jahr von der Stadt für die Kultur ausgegeben. Das Geld fließt vor allem in die großen Einrichtungen wie die Philharmonie, die allein knapp 19 Millionen Euro benötigt, auch um den Kulturpalast zu betreiben. Die vielen einzelnen Künstler in der Stadt erhalten dagegen nur eine geringe Förderung, wenn überhaupt. Deshalb suchen die Grünen jetzt einen Ansatz, wie die Künstler der freien Szene mehr Unterstützung bekommen. „Wir suchen vor allem Wege, die nicht gleich mehr Geld kosten“, so Fraktionschefin Chrsitiane Filius-Jehne.

Deshalb bringt sie nun Experten von Hoch- und Basis-Kultur, wie sie es nennt, zusammen. Sie sollen gemeinsam mit Interessierten diskutieren, welche Möglichkeiten es gibt, voneinander zu profitieren. „Kleine Künstler suchen häufig Probenräume, Ausstellungsmöglichkeiten und Bühnen – eine Art Raumbörse könnte schon helfen“, sagt Filius-Jehne. Städtische Theater könnten auch Probebühnen in den Theaterferien zur Verfügung stellen. Dann müsse ein Fonds gegründet werden, aus dem Wachpersonal und Hausmeister bezahlt werden können. Denn die großen Einrichtungen sollen nicht schlechter gestellt werden als bisher.

In vier Gesprächsrunden sollen die Bedürfnisse der Künstler in den Feldern Musik, bildende Kunst, darstellende Kunst und Tanz genauer herausgearbeitet werden. Filius-Jehne erhofft sich daraus Kooperationen, konkrete Zielvereinbarungen und endlich die Kluft zwischen freier Szene und Hochkultur zu verringern. Los geht es bereits am Montag, 8. Januar, 19 Uhr im Dachgeschoss der Volkshochschule an der Annenstraße 10. Weitere Termine: 22. Januar, 5. Februar und 26. Februar. (SZ/awe)

