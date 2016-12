Unterstützung für Frau Holle In Altenberg lassen die Schneekanonen die Schneedecke auf bis zu 25 Zentimeter wachsen. Gute Chancen für eine weiße Weihnacht.

Schneekanonen schießen aus allen Rohren.

Am Altenberger Skihang blasen Schneekanonen Wasser in der Luft, das dann zu Schnee gefriert. Damit liegen am Lifthang in der Bergstadt jetzt 20 bis 25 Zentimeter Schnee. Das ist doch deutlich mehr als die vier Zentimeter Schneedecke, die in der Umgebung ohne künstliche Beschneiung liegen. Für den Wintersport mit Kunstschnee sind die Bedingungen derzeit gut. Es ist kalt genug, sodass die Schneekanonen funktionieren. Denn diese Technik benötigt knackigen Frost. Den gibt es in Altenberg in diesen Tagen. Die Hochdruckwetterlage soll bis zum Wochenende anhalten, erwartet Wetterbeobachter Lothar Schirrmeister an der Wetterstation Zinnwald. So besteht Hoffnung, dass die Schneedecke erhalten bleibt, auch wenn es die nächsten Tagen nicht weiter schneien soll. Tagsüber steigen in Altenberg die Temperaturen nicht über den Gefrierpunkt. Gestern Nachmittag stand das Thermometer zwei Grad unter null. (SZ)

