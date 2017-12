Unterstützung für ein Kinderprojekt Schüler bauen seit sieben Jahren an Modelleisenbahnen. Der betreuende Verein bekam nun Hilfe von einer Ottendorfer Firma.

Große und vor allem schwere Pakete konnten die Kinder der Medinger Grundschule vor wenigen Tagen entgegennehmen. Damit sind sie bestens gerüstet für den weiteren Bau an ihrer Modelleisenbahn. © Nadine Steinmann

Medingen/Hermsdorf. Playstation, X-Box oder das eigene Handy. Viele Kinder sitzen mittlerweile vermehrt vor dem elektronischen Spielzeug. Das kreative Basteln und Bauen rückt in den Hintergrund. Diesem Phänomen will der Radeburger Kinderferienlagerverein unbedingt entgegenwirken und hat deswegen vor sieben Jahren das Projekt „Modelleisenbahn“ ins Leben gerufen. Das Ziel: Handwerkliche Fähigkeiten schon frühmöglich fördern und den Kindern damit die naturwissenschaftlich-technischen und handwerkliche Berufe schmackhaft machen. „Alle jungen Leute wollen irgendetwas mit Medien machen. Auf Handwerk hat kaum einer Lust“, erzählt Hans-Joachim Besser von seinen Erfahrungen. Mit seinem Projekt will er es schaffen, dass die teilnehmenden Kinder die Welt der Technik in spielerischer Form erleben.

Mit seiner Idee ist der Projektleiter schließlich an die Medinger und die Hermsdorfer Grundschule herangetreten. Mit eingangs sechs jungen Ottendorfern hat er begonnen, in den beiden Schulen Schritt für Schritt die Modelleisenbahn zu bauen – angefangen mit dem zurechtsägen der Holzplatte, auf der nach und nach eine lebendige Landschaft mit Gebäuden, Bäumen und natürlich den Schienen sowie Zügen entstehen sollte. Jeden Freitag ist Hans-Joachim Besser seit 2010 abwechselnd in Medingen und Hermsdorf vor Ort. Mittlerweile sind es über 30 Kinder, die an dem Projekt teilnehmen. Einige der Schüler, die von Anfang an dabei waren, sind mittlerweile schon auf dem Gymnasium oder der Oberschule. „Sie kommen aber immer noch gern vorbei“, erzählt der Projektleiter stolz.

Mit seinem Projekt hat Hans-Joachim Besser aber nicht nur viele Kinder begeistern können, sondern hat auch bei der Ottendorfer Firma FHR Anlagenbau voll ins Schwarze getroffen. Denn die Begeisterung für Technik zu wecken – das ist auch das Ziel des mittelständigen Unternehmens, das Mechatroniker, Konstrukteure und Automatisierer ausbildet. Für die Firma sei es zunehmend schwierig, Auszubildende und BA-Studenten zu finden. Genau aus diesem Grund will FHR ebenfalls schon frühzeitig die jungen Schüler für solch einen Beruf begeistern. Um das zu erreichen, hat das Unternehmen bereits im vergangenen Jahr erstmals auf Weihnachtsgeschenke für die Kunden verzichtet und stattdessen zehn Technikbaukästen an die Ottendorfer Oberschule gespendet. Und auch in diesem Jahr war das Unternehmen wieder auf der Suche nach einem passenden Partner, um das Handwerk in der Region zu fördern. Und das Modelleisenbahnprojekt des Kinderferienlagervereins hätte gar nicht besser passen können! Deswegen hat die Firma vor wenigen Tagen an die bastelfreudigen Kinder und ihren Projektleiter insgesamt sechs Weihnachtspakete übergeben. Jedes Paket war mit vier Lötstationen sowie zwei Bohrmaschinen gefüllt. Für Hans-Joachim Besser eine besonders große Freude. Denn der Verein finanziert das Projekt seit sieben Jahren komplett allein, ist deshalb immer auf Unterstützung und Spenden angewiesen. „Wir würden uns auch freuen, wenn sie vielleicht ein paar Großeltern bei uns melden. Sie müssen nicht mit den Kindern löten oder sägen. Aber oft brauchen wir zusätzliche Augen, die auf die Kinder mit aufpassen“, so der Projektleiter. Wer ihm helfen will, kann sich auch direkt an diesem Freitag in der Hermsdorfer Grundschule von dem Projekt überzeugen lassen. Denn dann bauen die kleinen Hermsdorfer weiter an ihrer Modelleisenbahn.

Wer beim Projekt vorbeischauen möchte, kann sich vorher bei Hans Joachim Besser anmelden: 035208/349780 bzw. 0174/9999541

www.kfl-radeburg.wg.am/modelleisenbahnprojekt

zur Startseite