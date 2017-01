Unterstützung für den Schloss-Förderverein In Lauenstein wird es eine Marionettentheater-Schau geben, dank einer großzügigen Spende.

Bald um eine neue Attraktion reicher: Schloss Lauenstein. © Egbert Kamprath

Der Freundeskreis Schloss Lauenstein hat eine Spende von der Regionalstiftung der Ostsächsischen Sparkasse Dresden erhalten. Wie das Unternehmen informiert, kann der Verein mithilfe des Geldes ein Marionettentheater aus privater Hand erwerben, es aufbereiten und in einer Dauerausstellung präsentieren. Darunter ist auch eine Kasper-Puppe aus dem Jahr 1942.

Die Sparkasse besitzt insgesamt fünf eigene Stiftungen. Die beiden Regionalstiftungen zeichnen Projekte in den Landkreisen Sächsische Schweiz-Osterzgebirge sowie in der Region Kamenz und in Hoyerswerda. Die drei Dresdner Stiftungen widmen sich Projekten aus der Landeshauptstadt. Wer gemeinnützige Projekte und Vorhaben in die Tat umsetzen möchte, kann sich über das Online-Portal bei der Sparkasse melden. Diese prüft, ob eine der Stiftungen helfen kann. (SZ/mb)

www.ostsaechsische-sparkasse-dresden.de/mein#projekt

