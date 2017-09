Unterstützung für den Festumzug

Rughe vor dem Sturm: Am Wochenende feiert Bischofswerda hier Stadtfest. © Archivfoto: Steffen Unger

Die Vorbereitungen auf Bischofswerdas Festwochenende am 9. und 10. September laufen. Am Montag wurden auf dem Altmarkt Wimpelketten aufgehangen. Doch auch hinter den Kulissen wird gewerkelt. Zum Beispiel auf dem Gelände des Bildungswerkes der Sächsischen Wirtschaft an der Neustädter Straße. Langzeitarbeitslose erneuern dort seit dem 1. August Schaubilder für den Festumzug am Sonnabend bzw. bauen neue Schaubilder. Außerdem nähen sie Wimpelketten und bearbeiten Kostüme. Gefördert werde die Aktion durch das Jobcenter des Kreises, sagte Rathaussprecher Sascha Hache.

Im Vorfeld der Maßnahme machte es sich erforderlich, vier in die Jahre gekommene Hobelbänke aufzuarbeiten. Für dieses Projekt hat die Stadt Bischofswerda Unterstützung aus Nebelschütz erhalten. An diesem Standort der Kamenzer Bildungsgesellschaft leitet Andreas Menschner eine Integrationsmaßnahme für Asylsuchende an. Innerhalb einer Woche waren die Hobelbänke einsatzbereit. (SZ)

zur Startseite