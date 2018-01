Unterstützung bei der Schulverwaltung Das Glückauf-Gymnasium Dippoldiswalde richtet einen neuen Posten ein. Es ist ein zeitlich befristeter Modellversuch.

Ein Verwaltungsassistent soll der Verwaltung des Glückauf-Gymnasiums helfen. © Egbert Kamprath

Dippoldiswalde. Das Glückauf-Gymnasium Dippoldiswalde wird in diesem Jahr einen Verwaltungsassistenten bekommen. Die Schule nimmt damit an einem Modellvorhaben teil, das zwei Jahre dauern soll. Damit soll ein Mitarbeiter zusätzlich an die Schule kommen, der sich um bürokratische Arbeiten kümmert und damit die Lehrer und den Schulleiter entlastet. Die hätten dann mehr Zeit für ihre eigentliche Arbeit mit den Schülern in den Klassenzimmern. „Ein solcher Mitarbeiter könnte uns beispielsweise bei der Beantragung und Abrechnung von Fördergeldern entlasten“, sagt Volker Hegewald, der Leiter des Glückauf-Gymnasiums. Wenn das Modellvorhaben erfolgreich läuft, sollen in Zukunft alle Schulen solche Helfer für ihre Verwaltungstätigkeiten bekommen.

Die Oberschule Dippoldiswalde hatte sich auch um eine Teilnahme an dem Projekt beworben, aber andere Schulen wurden dann vorgezogen, wie Schulleiter Klaus Walter informierte. (SZ/fh)

