Unterstützer für MDR-Dreh gesucht Fünf Wülknitzer kämpfen am Sonntag in Streumen für viel Geld – und brauchen Hilfe.

Das schmucklose Innere der evangelischen Kirche Streumen. © Archiv/Eric Weser

Sie haben ein hehres Ziel: Bei einer Fernsehshow will ein Team aus Einwohnern der Gemeinde Wülknitz 200 000 Euro gewinnen. Das Geld soll der Innensanierung der Streumener Dorfkirche zugute kommen. Der karg eingerichtete Kirchenbau soll dadurch eine neue Innengestaltung „wieder eine Seele“ bekommen. Das Team besteht aus Pfarrer Heiner Sandig, Bürgermeister Hannes Clauß, dem Streumener Ortschaftsrat Martin Gutmann, der Leiterin der Peritzer Ukulelenkapelle Elke Michael sowie Felix Martin. Sie treten am Wochenende beim Vorausscheid gegen ihre Mitbewerber aus Niederstriegis, einem Ortsteil von Roßwein, an.

Für das Ereignis sucht das Wülknitzer Team noch moralische Unterstützung. Wer dabei sein will beim Sondergottesdienst mit anschließendem Fernsehdreh, der ist am Sonntag, 27. August, ab 11 Uhr nach Streumen in die Kirche beziehungsweise den Pfarrhof eingeladen. (SZ)

