Unterschriftensammlung für einen Spielplatz Die einzige Anlage in Hohnstein ist in einem eher traurigen Zustand. Das wollen Eltern so nicht mehr hinnehmen.

Hohnsteiner Eltern und Einwohner wollen eine Neugestaltung des Spielplatzes. © Symbolbild: ZB

Mit einer Unterschriftensammlung setzen sich Hohnsteiner Eltern und Einwohner für die Neugestaltung des Spielplatzes in der Stadt ein. Das Areal ist weitläufig mit viel Platz für die Kinder. Doch 22 Jahre haben ihre Spuren hinterlassen. Lange Zeit funktionierte die Hauptattraktion, die Riesenrutsche, nicht mehr. Inzwischen ist die zwar erneuert worden, doch die anderen Spielgeräte sehen ebenfalls nicht mehr bestens aus. „Der Spielplatz hat eine ganz zentrale Lage gegenüber der Grundschule und eben auch auf der Tangente Burg Hohnstein und Freibad. Da sind viele Kindergruppen unterwegs. Auch der Parkplatz ist gleich daneben“, sagt Stadtrat Hendrik Lehmann (Unabhängige Wählervereinigung).

Er ärgert sich über den derzeitigen Zustand. Deshalb hat er eine Unterschriftensammlung initiiert. Und er hat dafür auch die Elternsprecher des Hohnsteiner Kindergartens mit ins Boot geholt. Für deren Bereitschaft bedankt er sich. Auch die Stadträte Grit Thomas und Wolf-Dieter Ernicke, zugleich Ortsvorsteher von Hohnstein, konnte er überzeugen. „Wir müssen hier endlich etwas tun. Der Spielplatz ist wichtig für die einheimischen Kinder wie auch für die Touristen“, sagt Hendrik Lehmann. Er ärgert sich aber nicht nur über den Zustand der Spielgeräte, sondern auch über den Anblick insgesamt. Er wisse, dass der Pflegeaufwand hoch sei und die Mitarbeiter des Bauhofes an allen Ecken im Gemeindegebiet zu tun haben.

Aber man solle die Pflege des Spielplatzes nicht außer Acht lassen. Deshalb schlägt er vor, bei der Umgestaltung darauf zu achten, dass die Anlage langfristig einen geringen Pflegeaufwand hat. Das hieße unter anderem auch, hochwertige, pflegeleichte Geräte aufzustellen. Die meisten davon sind derzeit aus Holz, wie auch die Palisaden. Doch Holz wird morsch, verrottet und muss ständig erneuert werden. Er plädiert zudem dafür, mehr Geräte aufzustellen. Ursprünglich hatte der Spielplatz auch eine ganze Menge davon. Doch einige davon entsprachen nicht mehr den Sicherheitsbestimmungen und wurden ohne Ersatz entfernt.

Der Zeitpunkt für eine Umgestaltung scheint günstig. Die Stadt Hohnstein hofft, 2017 Fördermittel über das Leader-Programm zu bekommen, um alle Spielplätze auf Vordermann zu bringen. Die Eigenmittel dafür sind im Haushaltsplan eingestellt. Allerdings für alle Spielplätze. Und die Stadt unterhält in jedem Ortsteil einen davon. Die Verteilung des Geldes könnte zum Streitpunkt werden. Für Stadtrat Lehmann steht fest, dass der Spielplatz in Hohnstein Priorität haben sollte. „Ich weiß, es wird viel Geld dafür nötig sein. Doch wenn wir das anpacken, sollten wir die Umgestaltung eben auch mit Blick auf die Zukunft vornehmen“, sagt er.

Dass die Spielplätze mittlerweile in die Jahre gekommen sind, wurde auch im Rathaus registriert. Deshalb bemühe man sich auch um Fördermittel. Die Unterschriftensammlung zeige, dass den Hohnsteinern ihr Spielplatz sehr wichtig sei, sagt Bürgermeister Daniel Brade (SPD). Noch werden alle Spielplätze begutachtet, um dort die Mängel festzustellen. „Wir sind aber dankbar, wenn sich die Einwohner und Eltern, aber auch die Kinder und Schulklassen mit Gestaltungsvorschlägen für die Spielplätze an uns wenden“, so der Bürgermeister. Zeit dazu ist noch bis zum 14. Oktober.

