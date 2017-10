Unterschriftenaktion zum Pirnaischen Platz

Die Bürgerinitiative „Stadtbild Dresden“ hat am vergangenen Sonnabend insgesamt 70 Unterschriften zu einer möglichen Umgestaltung des Pirnaischen Platzes gesammelt. Gemeinsam mit dem Verein ProMitsprache waren Mitglieder der Bürgerinitiative von 10 bis 15 Uhr auf dem Pirnaischen Platz und kamen mit Passanten ins Gespräch. Von den 70 Unterzeichnern sprachen sich 43 für den Abriss des 14-geschossigen Hochhauses an der Ecke von Grunaer und St. Petersburger Straße aus. Dadurch wäre eine Umgestaltung für den Pirnaischen Platz möglich. Lediglich zwei Befragte wünschen sich, dass das Wohnhaus erhalten bleibt und saniert wird. Demzufolge soll auch der Pirnaische Platz nicht verändert werden. 25 Passanten gaben zwar ihre Unterschrift ab, sprechen sich aber weder für den Abriss noch für die Sanierung des Hochhauses aus. Die Bürgerinitiative selbst will den Pirnaischen Platz umgestalten und bewertet das Ergebnis der Aktion als „positiven Stimmungstest“. (SZ/noa, sr)

