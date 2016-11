Unterschriften sammeln für Oueslatis Die Aktion soll die Chancen für eine Duldung der Meißner Familie verbessern.

Ob die tunesischstämmige Meißner Familie Oueslati in Deutschland bleiben darf oder nicht, damit wird sich die sächsische Härtefallkommission in einer ihrer nächsten Sitzungen befassen. © Archiv/Claudia Hübschmann

Das Bündnis Buntes Meißen hat jetzt eine Sammelaktion für Unterschriften gestartet, um eine Abschiebung der tunesischstämmigen Familie Oueslati zu verhindern. Wie das Bündnis mitteilte, liegen die Listen beim Bunten Meißen, bei den Stadtteilmanagerinnen Bereich Asyl und im Ordnungsamt Meißen aus. In den nächsten Tagen sollen noch weitere Adressen dazukommen. Wer die Liste ebenfalls auslegen möchte, wird gebeten, eine Mail an das Bündnis zu schreiben.

Ziel der Aktion dürfte es sein, auf diese Weise nochmals zu belegen, wie gut die fünfköpfige Familie in der Stadt integriert ist und auf welches Unverständnis eine Abschiebung in Meißen trifft. Rein rechtlich dürfte die Sammlung kaum etwas ändern. Der Fall liegt aktuell der Härtefallkommission vor. Diese hat bereits angekündigt, in einer ihrer nächsten Sitzungen darüber diskutieren zu wollen. So lange die Kommission mit der Angelegenheit befasst ist, bleibt die Abschiebung ausgesetzt.

Links zum Thema „Lehrvertrag war nicht genehmigt“

Die Familie war 2013 vor islamistischen Drohungen aus Tunesien geflohen. Ilhem Oueslati hat einen Arbeitsvertrag, Ahmed Oueslati wird eine Lehre beginnen. (SZ)

zur Startseite