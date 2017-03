Unterschriften gegen Bahnübergang Anwohner der Wildenhainer Straße sind gegen einen neuen Berliner Bahntunnel. Am Dienstag treffen sie den OB.

Der alter Bahnübergang vor der Unterführung Großraschütz. © Klaus-Dieter Brühl/Archiv

Isabell Gruhne, Anwohnerin der Wildenhainer Straße, hat eine Bürgerinitiative gegen eine Wiederöffnung des Berliner Bahntunnels gestartet. Ihr Motiv: vor allem die Sicherheit von Kindern auf dem Schulweg. Auch in den Kindereinrichtungen am Standort Schacht hat sie deshalb Unterschriftenlisten ausgelegt. Sollte die Wildenhainer Straße wieder durchgängig befahrbar sein, würde man zwar Zeit und Sprit auf dem Weg in die Innenstadt sparen. Doch Sicherheitsrisiken für Radfahrer könnten eine Konsequenz sein.

Am Dienstagvormittag sollen die Unterschriften an OB Sven Mißbach übergeben werden. Die Initiative reagiert damit auf die derzeitigen Bestrebungen zu Verhandlungen mit der Bahn, die auch beim Stadtrat kommenden Mittwoch eine Rolle spielen werden.

