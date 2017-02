Unterschriften für Tempo 30 am Krankenhaus Anwohner und soziale Einrichtungen fordern: runter mit der Geschwindigkeit. Dafür haben sie eine Sammlung an die Stadt übergeben.

Noch gilt Tempo 50 auf der Heinrich-Zille-Straße an der Klinik. Viele Autos sind noch schneller unterwegs. Bald könnte es eine neue Regelung geben. © Arvid Müller

Vorsichtig läuft eine ältere Dame auf dem Gehweg in der Heinrich-Zille-Straße. Bei jedem Schritt muss sie sich auf zwei Krücken abstützen. „Manche Autofahrer rasen hier ganz schön vorbei“, sagt sie auf Höhe der Parkplatzeinfahrt zum Krankenhaus. Ein Tempo-30-Schild fände die Frau gut. Genau das fordern jetzt Anwohner und verschiedene soziale Einrichtungen.

Dafür haben sie eine Unterschriftenaktion gestartet. Über 140 Leute haben schon ihren Namen auf die Liste gesetzt. Fast auf der gesamten Heinrich-Zille-Straße darf man nur 30 fahren, wegen der vielen Abschnitte mit Kopfsteinpflaster. Oberhalb der Klinik aber ist der Asphalt glatt und Autofahrer können mehr aufs Gas drücken. Für Heimbewohner, Patienten und Besucher von Pflege- und Gesundheitseinrichtungen sei es nicht nachvollziehbar, warum ausgerechnet vor dem Krankenhaus Tempo 50 erlaubt ist, sagt Veit Tittel vom Bündnis Verkehrsentlastung Elbtal. Die Initiative unterstützt das Verkehrsanliegen. „In diesem sensiblen Bereich bedürfen die schwächsten Verkehrsteilnehmer eines besonderen Schutzes“, sagt Tittel.

So sieht es auch Markus Zirnstein, Leiter des Hedwig-Fröhlich-Hauses. Das Seniorenpflegeheim der Diakonie liegt ebenfalls an der Heinrich-Zille-Straße. Aus Sicht der Bewohner ist eine 30er-Regelung voll zu begrüßen, sagt Zirnstein. Zwar laufen nicht allzu viele Bewohner mehr selbstständig auf der Straße. Aber für diejenigen, die noch fit sind, wäre es sicherer, wenn die Autos langsamer fahren. „Manche rasen hier mit einem Affenzahn durch“, sagt Zirnstein. Einige Autofahrer hätten locker 60 oder 70 drauf. Es sei ein großes Problem, dass sich nicht einmal an die vorgegebene Geschwindigkeitsbegrenzung gehalten wird, so der Heimleiter.

Eine 30er-Zone würde sich auch Annette Menke vom Haus Salem, einem Wohnhaus für Erwachsene mit geistiger Behinderung, wünschen. Die Bewohner seien oft zu Fuß auf der Straße unterwegs. Außerdem gehöre sich das Tempolimit vor einem Krankenhaus einfach, sagt Menke.

Das soll bald sogar auch in der Straßenverkehrsordnung stehen. Tittel vom Bündnis Verkehrsentlastung erklärt: „Mit einer Gesetzesinitiative hatte das Bundesverkehrsministerium schon vor gut einem Jahr Änderungen in der StVO in Aussicht gestellt, nach denen an Schulen, Kindergärten, Krankenhäusern und Pflegeheimen die Anordnung von Tempo 30 erleichtert werden soll.“ Auch dann, wenn es sich um eine Hauptstraße handelt. Der Gesetzesentwurf hat den Bundesrat bereits passiert.

Damit stehen auch die Chancen für eine 30er-Zone in der Heinrich-Zille-Straße nicht schlecht. „Sicher wird die Große Kreisstadt in diesem Bereich eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h anordnen“, sagt Ingolf Zill vom Sachgebiet Verkehrsangelegenheiten. Im Moment laufe aber noch die Anhörung. Sollte die positiv ausfallen, wolle man auch in Radebeul Tempo 30 vor der Klinik anordnen.

Bisher durfte das nur geschehen, wenn es sich bei dem Straßenabschnitt um einen Unfallschwerpunkt handelte. Erst also, wenn etwas passiert war, konnte ein 30-Schild aufgestellt werden. Das könnte sich mit der neuen Regelung nun ändern.

Eine 30er-Zone bringt jedoch nur etwas, wenn sich die Autofahrer auch daran halten. Das ist an den Abschnitten der Heinrich-Zille-Straße, auf denen das Tempolimit schon gilt, auch nicht immer der Fall. Anwohner beklagen: „Die Verkehrsschilder werden ignoriert und es wird mit Geschwindigkeiten jenseits der 50 km/h gefahren.“ Eine gelegentliche Geschwindigkeitskontrolle zeige keine Wirkung. Sie schlagen deshalb vor, dass auf der Straße generell Rechts vor Links gelten sollte, um Autofahrer zum Abbremsen zu zwingen.

Heike Stolzenhain, Schulleiterin des Gymnasiums Luisenstift, fände es gut, wenn grundsätzlich auf allen Straßen rund um die Schule Tempo 30 gelten würde. Viele Schüler kämen mit dem Fahrrad zum Unterricht. Der Elternrat des Gymnasiums sieht auf der Zillerstraße einen Gefahrenpunkt. Besonders am Morgen und Nachmittag, wenn dort viele Eltern mit dem Auto ihre Kinder zur Schule bringen.

