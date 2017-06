Unterschriften für Straßenbau Die Bewohner sind mit ihrer Geduld am Ende. Deshalb haben sie im Dorf auch ein Plakat aufgehangen.

Die Johnsbacher fordern den Ausbau der Ortsdurchfahrt – nun auch mithilfe eines Protestplakates. © Privat

Johnsbach. Die Johnsbacher möchten, dass das Landratsamt noch in diesem Jahr mit dem Ausbau der Ortsdurchfahrt beginnt. Dazu wurde eine Unterschriftenaktion gestartet, informiert Ortsvorsteher Udo Herm (Wählervereinigung Johnsbach). In der erinnern die Johnsbacher daran, dass seit 2011 an der Straße und den neu zu errichtenden Gehweg geplant werde. Damit verbanden viele die Hoffnung auf „einen baldigen Baubeginn“. Doch der sei auch in diesem Jahr nicht in Sicht. Das habe viele enttäuscht, sagt Herm. Deshalb sei eine Petition verfasst worden. Dort heißt es unter anderem: „Wir fordern einen umgehenden Baubeginn und zügige Fertigstellung der Bauabschnitte, um für die Bürger von Johnsbach eine Perspektive sicherzustellen.“ 203 Unterschriften wurden gesammelt.

Herm hat die Petition im Landratsamt abgegeben. Um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, haben die Johnsbacher an einer besonders maroden Stelle ein Protestplakat aufgehangen. (SZ/mb)

