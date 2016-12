Unterschriften für schnelles Internet Bis Ende nächsten Jahres soll es in allen Ortsteilen ein modernes Breitbandnetz geben. Ein Teil des Ausbaus wird dabei gefördert: vom Freistaat und der Stadt.

Im Rathaus haben Radeburgs Bürgermeisterin Michaela Ritter (parteilos) und Steffen Heine, Geschäftsführer der Enso Netz GmbH, jetzt ihre Unterschriften unter einen Vertrag gesetzt, mit dem ein Teil des Breitbandausbaus in den Ortsteilen der Zille-Stadt besiegelt wird. © Norbert Millauer

Seit Oktober dieses Jahres ist Radeburg eine geteilte Stadt. Zumindest, was die Nutzung des Internets betrifft. Während in der Innenstadt dank des von der Enso für 1,35 Millionen Euro aufgebauten Breitbandnetzes Datenmengen von bis zu 100 Mbit/s im Download erreicht werden, dümpelt die Geschwindigkeit in den Ortsteilen weiter vor sich hin. Wer dort über das Festnetz ins Internet will, hat schlechte Karten. Denn in vielen Bereichen sind gerade mal 2 Mbit/s möglich. E-Mails ohne Anhänge mit großer Datenmenge lassen sich damit schicken. Alles andere wird problematisch. Aber nicht mehr lange. Denn auch in den Ortsteilen soll spätestens bis Ende 2017 schnelles Internet vorhanden sein.

Im Rathaus haben Bürgermeisterin Michaela Ritter (parteilos) und Steffen Heine, Geschäftsführer der Enso Netz GmbH, jetzt ihre Unterschriften unter einen Vertrag gesetzt, mit dem ein Teil dieses Ausbaus besiegelt wird. Bereits seit 2014 hat die Stadt dafür die notwendigen Vorarbeiten geleistet. Zunächst waren mit einer Vorstudie die Verfügbarkeit und der Bedarf ermittelt worden. Es fand sich allerdings kein Anbieter für den Ausbau, da dieser für die Unternehmen nicht wirtschaftlich möglich ist. Deshalb beantragte der Stadtrat Zuschüsse aus einem dafür vorgesehenen Förderprogramm, die im Sommer bewilligt wurden. Damit konnte die erforderliche aufwendige europaweite Ausschreibung der Bauleistungen erfolgen.

Drei Unternehmen bekundeten ihr Interesse daran, zwei gaben letztendlich ein Angebot ab. Den Zuschlag erhielt vom Stadtrat im November schließlich der wirtschaftlichste Bieter – die Enso Netz GmbH. Insgesamt betragen die Kosten für die Deckung der Wirtschaftlichkeitslücke – also des Fehlbetrags, um unwirtschaftliche Gebiete mit dem Hochgeschwindigkeitsnetz zu erschließen – für die Ortsteile Bärnsdorf, Bärwalde, Volkersdorf und Boden mehr als 370 000 Euro. Da die Stadt mit 75 Prozent Förderung rechnet, muss sie immerhin noch Eigenmittel in Höhe von fast 93 000 Euro aufzubringen.

Nach der Vertragsunterzeichnung beginnt nach Auskunft der Enso jetzt die Bauplanung. Ab April sollen die Tiefbauarbeiten starten. Auf rund sechs Kilometern werden zunächst Leerrohre verlegt. Über Bauabschnitte und eventuell notwendige Straßensperrungen werde rechtzeitig informiert, verspricht die Enso Netz. Danach wird das Lichtwellenleiter-Kabel zur Datenübertragung eingezogen. Insgesamt sind sieben sogenannte Multifunktionsgehäuse zu errichten, um die vorhandenen Kabelverzweiger zu erschließen. Dabei wird die VDSL-Technologie eingesetzt. Damit kann die Datenübertragung zu den einzelnen Teilnehmeranschlüssen von den Kabelverzweigern über die vorhandenen Kupferleitungen erfolgen, ohne dass Baumaßnahmen am Hausanschluss notwendig werden. In diesen Ortsteilen werden nach Abschluss der Arbeiten – spätestens Ende nächsten Jahres – Datenraten bis zu 50 Mbit/s im Download möglich, je nach Entfernung zum Kabelverzweiger.

In Berbisdorf und Großdittmannsdorf ergänzt die Enso Netz den seit diesem Frühjahr umgesetzten Breitbandausbau in der Innenstadt von Radeburg. Im Unterschied zu den Projekten in den vier geförderten in Ortsteilen von Radeburg kann hier der Aufbau des Breitbandnetzes eigenwirtschaftlich erfolgen: Rund 200 000 Euro setzt das Unternehmen dafür ein.

Schon im November soll in Berbisdorf und Großdittmannsdorf schnelles Internet möglich sein. Mit der Vectoring-Technologie werden dann Datenraten bis zu 100 Mbit/s im Download erreicht. Tiefbau und Verlegung von rund drei Kilometer Lichtwellenleiter-Kabel beginnen im Frühjahr 2017. Auch hier will die Enso rechtzeitig über die konkreten Bauabschnitte informieren.

zur Startseite