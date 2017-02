Unterschriften für integrierte Familie Eine Familie aus dem Kosovo soll abgeschoben werden. Das Bunte Meißen will das verhindern.

Muharrem Berisha mit seiner Familie. © Claudia Hübschmann

Das Bündnis Buntes Meißen unterstützt die Familie von Vjollca Nebihi und Muharrem Berisha aus dem Kosovo mit einer Unterschriftensammlung. Berisha und seine Frau sind im Februar 2015 mit ihrem heute vierjährigen Sohn als Asylbewerber nach Meißen gekommen und lebten bis vor Kurzem in Perba (die SZ berichtete). Im vergangenen Jahr wurde ihnen eine Tochter geboren, 2016 erhielt die Familie die Ablehnung ihres Asylantrages. Im Februar entscheidet die Härtefallkommission über den Fall.

„Sie leisten in vorbildlicher Weise Integration und haben wesentlich dazu beigetragen, dass sich die aufgeheizte Stimmung gegen die Unterbringung in Perba normalisiert hat“, schreibt das Bunte Meißen auf seiner Webseite. Nebihi organisierte dort zum Beispiel die Kinderbetreuung, Berisha dolmetschte ehrenamtlich und wurde für den sächsischen Integrationspreis vorgeschlagen. „Solche beispielgebende Integration und ehrenamtliches Engagement sollten belohnt werden“, so das Bunte Meißen.

Die Unterschriftenlisten können von der Webseite des Bündnisses heruntergeladen werden und sollten bis zum 10. Februar zurückgesendet werden. (SZ/dob)

Kontakt: info@buntes-meissen.de, Rauhentalstraße 14

