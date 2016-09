Unterschriften für eine Hundewiese Etliche Waldheimer haben sich mit ihrem Wunsch an den Waldheimer Bürgermeister gewandt. Auch Vorschläge für einen möglichen Platz wurden aufgelistet.

Eine Hundewiese gibt es bereits in Döbeln – an der Schillerstraße. Robby Schurig freut sich darüber und sein Hund Buck genießt es. © André Braun

Offenbar wünschen sich etliche Waldheimer, dass auch in der Zschopaustadt eine Hundewiese entsteht, auf der die Vierbeiner ihr Geschäft erledigen können, ohne dass damit die öffentliche Ordnung beeinträchtigt wird. Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) sagte zur jüngsten Stadtratssitzung, ihm sei von einer Waldheimerin eine Unterschriftenliste dazu übergeben worden. Darin sei der Unmut über zu viele freilaufende Hunde zum Ausdruck gebracht worden, so Ernst. Es seien aber außerdem auch bereits mehrere Vorschläge aufgelistet worden, wo eine Hundewiese angelegt werden könnte. In einer späteren Ausschuss- oder Stadtratssitzung wolle er darüber umfassender informieren, erklärte das Stadtoberhaupt.

Eine Hundewiese, die von Haltern auch genutzt wird, gibt es seit Jahren bereits an der Döbelner Schillerstraße. Das Gelände, das mit Mitteln aus dem Efre-Fördertopf angelegt wurde, ist eingezäunt, sodass die Tiere frei laufen können. Nach der Flut 2013 wurde es – ebenfalls mit Fördergeld – wieder instand gesetzt. (DA/eg)

