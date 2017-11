Unterschriften für die Geburtenstation Voraussichtlich noch zwei Wochen soll die Aktion zum Erhalt der Bischofswerdaer Station laufen.

Für den Erhalt der Bischofswerdaer Geburtsklinik werden weiterhin Unterschriften gesammelt. © dpa

Für den Erhalt der Geburtenstation in Bischofswerda kann man voraussichtlich noch etwa zwei Wochen unterschreiben. Das sagte Buchbindermeister Steffen Grafe am Donnerstag auf Anfrage. In seiner Werkstatt an der Kirchgasse in Bischofswerda liegen die Listen dafür aus. Initiiert wurde die Unterschriftenaktion für ein Bürgerbegehren pro Bischofswerdaer Frauenklinik vom Wirtschaftsförderverein.

Nachbargemeinden unterstützen die Aktion. So kann man zum Beispiel auch im Großharthauer Gemeindeamt unterschreiben. Über Steffen Grafe können Listen bezogen werden, auch online. Die Resonanz auf die Unterschriftensammlung ist sehr groß. In nur vier Tagen kamen fast 3 700 Unterschriften zusammen, die der Wirtschaftsförderverein bei einem Forum am Montag an Matthias Bielich vom Landratsamt übergab. Auch Bautzener setzen sich für den Erhalt der Bischofswerdaer Geburtenstation ein. Andreas Blumenstein, einst Pfarrer in Uhyst und jetzt in Bautzen tätig, brachte am Montag mehrere Listen mit Unterschriften zum Forum mit. (SZ)

grafe-bischofswerda@t-online.de

