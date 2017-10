Unterschriften für die Geburtenstation Bischofswerdaer wehren sich gegen die Schließung der Frauenklinik. Auch aus dem Umland kommt Unterstützung.

Die Geburtenklinik in Bischofswerda soll schließen. © dpa

Seit Donnerstag kann man unterschreiben. „Mit meiner Unterschrift fordere ich den Erhalt der Geburtenstation in Bischofswerda“, steht auf den Listen, die in mehreren Geschäften der Innenstadt sowie im Modehaus Adler ausliegen. Initiiert wurde die Unterschriftensammlung vom Wirtschaftsförderverein der Stadt. „Wir wollen ein Zeichen setzen und den Unmut der Bevölkerung von Bischofswerda und Umgebung zur angekündigten Schließung der Geburtenstation zum Ausdruck bringen“, heißt es bei den Organisatoren. Die ersten 1 000 Unterschriften wollen sie am Montag bei einem Bürgerforum im Rathaus den Verantwortlichen übergeben.

Kritik an der Entscheidung, die Frauenklinik in Bischofswerda zu schließen, kommt auch aus umliegenden Gemeinden. Neukirchs Bürgermeister Jens Zeiler (CDU) kündigte am Donnerstag eine gemeinsame Initiative von Oberlandgemeinden an. Am Vorabend bezeichnete der Neukircher Gemeinderat Andreas Bascha die Zusage, das Bischofswerdaer Krankenhaus werde noch 20 Jahre bestehen, als „faulen Kompromiss“. Großharthaus Bürgermeister Jens Krauße (SPD) sieht in dieser Ankündigung von Klinikleitung und Landkreis den Versuch, „die Bevölkerung ruhig zu stellen“. „Die das versprechen, sind dann nicht mehr im Amt. Keiner kann die Entwicklung in den nächsten 20 Jahren vorhersagen“, erklärte Jens Krauße. (SZ)

zur Startseite