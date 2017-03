Unterschätzte Herberge Das Kiez lockt jährlich Zehntausende Kinder nach Sebnitz. Die neue Chefin will es näher an die Stadt rücken.

Der trübe Himmel trügt. Das Kiez in Sebnitz hat mit über 50 000 Übernachtungen eine sehr gute Saison hinter sich. In Zukunft sollen die Sebnitzer mehr davon erfahren, sagen Geschäftsführerin Katja Hartmann (l.) und Nicole Kurtze vom Marketing. © Kristin Richter

Die meisten Sebnitzer bekommen nicht viel mit von dem, was sich rings um den weißen Turm der alten Grenadierburg abspielt, der hoch oben über der Stadt thront. Unten im Stadtzentrum ist von dem Trubel, der während der Saison im Kinder- und Jugenderholungszentrum Kiez „An der Grenzbaude“ herrscht, nicht viel zu spüren. Wenn aber am Anreisetag zur Mittagszeit knapp 20 Schulklassen aus ihren Bussen steigen und die Rollkoffer zu den Bettenhäusern ziehen, dann bildet das eine ganz eigene imposante Kulisse.

Für 2016 lässt sich die Frage, was dort oben eigentlich so los ist, leicht beantworten: Mit 50 220 Übernachtungen hat das Kiez „ein sehr, sehr gutes Jahr“ hingelegt, wie es Geschäftsführerin Katja Hartmann ausdrückt – und damit mal wieder rund ein Viertel der Übernachtungen in der Sebnitzer Tourismusstatistik eingespielt. Erst im April 2016 hat Katja Hartmann die Leitung des Hauses vom langjährigen Chef Ingo von Oertzen übernommen. So ganz genau habe sie vorher selbst nicht gewusst, was da auf sie zukommt, sagt die gebürtige Sebnitzerin. Einige Zahlen: 390 Betten, 5,5 Hektar Land, 30 Mitarbeiter. Das Kiez ist ein kleiner mittelständischer Betrieb. Die Küchenmannschaft arbeitet in Schichten, um Hunderten Gästen täglich drei Mahlzeiten zu servieren. Fünf Mitarbeiter kümmern sich allein um die technischen Anlagen und die Instandhaltung. Wo ständig Kinder toben, geht immer mal was kaputt.

Ganz wichtig ist die Arbeit der Pädagogen, sagt Katja Hartmann. Sie entwerfen die Programme, die letztlich dafür verantwortlich sind, dass die Besucher kommen. Hauptsächlich sind das Schulklassen auf Klassenfahrt. Sie finden im Kiez auf ihre Lehrpläne abgestimmte Angebote zu Sport, Natur oder Geschichte. In den Sommercamps können die Kids reiten, tanzen, Theaterspielen lernen. Regelmäßig nutzen Chöre, Orchester oder Tanzvereine das Kiez als Probenlager, ein großer Saal mit Schwingparkett bietet ideale Bedingungen.

Damit die Sebnitzer in Zukunft mehr davon mitbekommen, was oben auf dem Berg passiert, möchte Katja Hartmann das Kiez in Richtung Stadt öffnen und die Verbindung der Einheimischen mit dem Gästehaus stärken.

Ein Baustein dafür soll die Freilichtbühne auf dem Gelände werden, die im vergangenen Jahr komplett saniert wurde. 400 Gäste finden auf den neuen Bänken Platz. Hier könnten im Sommer Theateraufführungen oder Chorkonzerte stattfinden, so die Idee. Und: Das Kiez soll bunter werden. Ein Trafohäuschen an der Einfahrt wird bald mit Graffiti-Bildern gestaltet, ebenso der Giebel eines Nebengebäudes. „Unsere Klientel sind Kinder, und die lieben es bunt“, sagt Katja Hartmann.

Die Buntheit gilt aber auch im übertragenen Sinne. Gerade die internationale Ausrichtung sei ein Alleinstellungsmerkmal für das Sebnitzer Kiez, erklärt die Chefin. Dreimal im Jahr sind Jugendgruppen aus der Ukraine zu Gast, Schulklassen aus Tschechien kommen regelmäßig nach Sebnitz. Künftig will das Kiez verstärkt in Polen um junge Gäste werben. Dazu passt das Motto des Feriensommers 2017. Es lautet: „All over the world“.

