Unterschätzte Gefahren E-Zigarette, Wasserpfeife und Mixgetränke sind beliebt bei Jugendlichen im Kreis. Dabei spielt auch Zucker eine Rolle.

Ohne erhobenen Zeigefinger: Moderatoren sprechen an einer Station des Mitmach-Parcours der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung im Meißner Rathaus mit Schülern aus der Region über ihre Gedanken und Ansichten zu den legalen Drogen Alkohol und Nikotin. © Claudia Hübschmann

Meißen/Riesa. Das könnte eine Frage sein, die am Tor zur Entscheidung gestellt wird: Wie gefährlich sind E-Zigarette und Shisha? Zu finden ist das Tor derzeit im großen Saal des Meißner Rathauses. Aufgebaut hat es ein Team der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA) aus Köln.

Insgesamt 600 Schüler aus dem Kreis werden innerhalb dieser Woche durch das Portal treten, eine entscheidende Frage stellen und diese sich selbst über fünf Stationen hinweg beantworten. In die Städte Meißen und Riesa geholt haben das stark nachgefragte Angebot Amtsärztin Petra Albrecht und Suchtberaterin Mandy Forst vom Diakonischen Werk.

Für den Besuch des sogenannten Klarsicht-Parcours gibt es einen ernsten aktuellen Anlass. „Die Zahl der Beratungen zu Alkoholproblemen ist 2017 wieder nach oben gegangen“, sagt Mandy Forst. Der mediale Fokus auf Crystal lasse oft vergessen, dass legale und kulturell in Deutschland stark verwurzelte Drogen wie Alkohol und Nikotin die größte Suchtgefahr bergen, führt Amtsärztin Petra Albrecht weiter aus.

So stark wie 120 Zigaretten

Eine neue Herausforderung bilden die E-Zigarette und die aus dem Orient eingewanderte Wasserpfeife bzw. Shisha. „Die großen Tabakkonzerne haben da sehr clever auf den Rückgang bei traditionellen Zigaretten reagiert“, sagt Projektmanager Sebastian Tesch von der BzgA. Mit einem Anteil von gut sieben Prozent bei den 12- bis 17-Jährigen sank die Zahl der Raucher 2016 auf einen historischen Tiefstand. Neue Ideen und Produkte mussten her. Die moderne E-Zigarette zielt auf die Technik-Faszination bei vielen jungen Männern ab. Die Shisha bedient exotische Sehnsüchte. Dabei werden die Gefahren oft verdrängt und Ammenmärchen verbreitet. „Das Wasser bei der Shisha hat keine Filterfunktion, sondern kühlt den Rauch in erster Linie ab, so dass er verträglicher wird“, sagt Tesch. Amtsärztin Petra Albrecht zufolge könnten sich über das Wasser zudem Krankheiten wie Tuberkulose verbreiten. Ein mit Tabak gefüllter Shisha-Kopf entspreche von der Schädlichkeit her dem Gegenwert von 120 Zigaretten. „So viel, wie durch eine Shisha inhaliert wird, könnte ein normaler Konsument am Abend gar nicht rauchen“, so Sebastian Tesch.

Als Äquivalent zu E-Zigarette und Shisha gelten im Bereich des Alkohols Mixgetränke wie Wodka-Cola und Biervarianten mit Grapefruit oder Limette. Deren Wirkung werde regelmäßig unterschätzt, sagt der Projektmanager aus Köln. Der Zucker und Fruchtgeschmack überdecken den Alkohol. Dieser mache sich dann häufig auf einen Schlag unangenehm bemerkbar durch eingeschränktes Sehvermögen und Schwierigkeiten beim Laufen.

Ansatz der fünf bis sechs BzgA-Moderatoren – die durch Helfer vor Ort unterstützt werden – ist es, über diese Gefahren nicht mit dem erhobenen Zeigefinger zu belehren. Stattdessen wird an den insgesamt fünf Stationen ein Mix aus Informationen und Mitmach-Angeboten präsentiert. Welche Flasche enthält Alkohol in welcher Konzentration? Wie läuft es sich mit einem veritablen Rausch? Antworten auf diese Fragen können die Kinder und Jugendlichen von zwölf bis 18 Jahren selbst finden. Hilfreich dabei sei der aktuelle Fitnesstrend, so Moderator Tesch. Die Schüler lebten oft sehr körperbewusst. Aufzuzeigen, welche Probleme durch regelmäßiges Rauchen und Trinken für die Physis entstehen, rege häufig zum Nachdenken an.

Einmal Prävention genügt nicht

Suchtberaterin Mandy Forst von der Diakonie rät zudem zu einer Kombination der verschiedenen Angebote. Von der Oberschule Weinböhla wisse sie, dass das Thema erneut im März im fächerverbindenden Unterricht eine Rolle spiele „Dann gehen wir dort auch wieder hin“, sagt sie. So ließen sich nachhaltige Effekte erzielen.

Am Donnerstag ist der Klarsichtparcours im Riesaer Stern für alle Interessenten frei zugänglich.

zur Startseite