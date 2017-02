Unterrichtsausfall an der 89. Grundschule An der Niedersedlitzer Schule sind gleich mehrere Lehrer krank. Nun gibt es erste Hilfe.

Die Eltern sind besorgt, denn an ihrer Grundschule in der Niedersedlitzer Sosaer Straße fehlen Lehrer. Die Folge: Zahlreiche Unterrichtsstunden fallen aus. So findet in den ersten Klassen weder Musik- noch Werkunterricht statt, in Klassenstufe zwei fällt ebenfalls der Musikunterricht komplett aus, die Viertklässler müssen auf den Kunstunterricht verzichten. Dabei scheint beim Lehrermangel an der 89. Grundschule die derzeitige Erkältungs- und Grippewelle keine Rolle zu spielen. Bereits zum Beginn des Schuljahres gab es 18 Minusstunden. Das geht aus einem Brief an die Eltern hervor, den die Schulleitung am 30. Januar verschickte.

Es fehlten also schon damals Lehrer, um den gesamten Stundenplan der Grundschüler abzudecken. Personal, das die Sächsische Bildungsagentur (SBA) nicht zur Verfügung stellen konnte. Nun verschärfte sich die Situation weiter, denn einer Lehrerin wurde ein Beschäftigungsverbot ausgesprochen, weil sie schwanger ist. Anfang Februar wechselte eine weitere Lehrerin an eine andere Schule, weil sie ihr Referendariat begann. Das sei der Bildungsagentur seit September 2016 bekannt gewesen, heißt es im Elternbrief weiter. Insgesamt haben sich mittlerweile 71 Minusstunden angesammelt.

SBA-Sprecherin Petra Nikolov teilt auf SZ-Anfrage mit, dass sie die Ängste der Eltern verstehe und die SBA sich um Lösungen bemühe. „Dabei ist die Absicherung der Kernfächer Deutsch, Mathematik und Sachunterricht sowie die Klassenleitertätigkeit von höchster Priorität.“ Immerhin wurde nun über das Programm Unterrichtsversorgung ein Lehrer eingestellt, der 28 Stunden abdecken kann und zudem den Posten als Klassenleiter übernimmt. Am 27. Februar soll eine zweite Lehrkraft folgen, die allerdings nur zehn Stunden übernehmen wird. Um den Ausfall von Kunst- und Musikunterricht zumindest bei den dritten und vierten Klassen zu minimieren, wird eine Fachlehrerin der 92. Grundschule sechs Stunden übernehmen. Eine Lehrerin der 90. Grundschule wurde ebenfalls angefragt, sie ist derzeit aber krank, teilt Nikolov mit. Auch an anderen kommunalen Schulen gibt es derzeit Kürzungen der Stundenpläne. Das sei aber krankheitsbedingt. Genaue Zahlen zum Unterrichtsausfall in Dresden lägen noch nicht vor.

