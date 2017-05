Unterricht im Grünen Die Kleindehsaer Grundschüler können nun im Freien lernen. Daran haben die Mädchen und Jungen selbst großen Anteil.

Das grüne Klassenzimmer ist gut angekommen. Leon (rechts) durfte als Erster etwas Süßes aus den Überraschungsgläsern angeln. © thomas eichler

Die Schüler der Kleindehsaer Grundschule haben lange darauf gewartet. Am Donnerstag ist es endlich so weit gewesen: Ihr grünes Klassenzimmer ist im Schulgarten eingeweiht worden. Zur Feier des Tages ist der Unterricht auch gleich anders abgelaufen, als das sonst der Fall ist. An acht verschiedenen Stationen haben die Kleinen unter anderem ihr Wissen testen, Sport machen, basteln oder auch ihren eigenen Kräuterquark herstellen können. „Die Kinder haben sich lange darauf gefreut“, teilt Schulleiterin Katrin Platzek mit.

Auf das grüne Klassenzimmer haben Schüler und Lehrer gleichermaßen lange gewartet. Lange hat das notwendige Geld gefehlt, um das Klassenzimmer im Freien bauen zu können. Also haben die Kleindehsaer Grundschüler zusammen mit dem Förderverein der Grundschule irgendwann selbst das Heft des Handelns in die Hand genommen und dafür gesorgt, dass ein paar Euro in die Grundschulkasse gespült werden. Zum Beispiel durch die Aufführung eines Sommertheaters im vergangenen Jahr. Ein Großteil des benötigten Geldes ist dabei eingespielt worden. Mit einer Spende über 250 Euro hat sich aber auch die Volksbank Löbau-Zittau an dem Projekt beteiligt. Stück für Stück ist aus dem Traum des grünen Klassenzimmers während der vergangenen zwei Jahre Realität geworden. Im Schulgarten stehen nun ein Carport, ausgestattet mit Tischen und Bänken. Ebenso gehören Hochbeete und ein Insektenhotel zum Lehrraum im Freien. Lässt es das Wetter zu, können die Grundschüler nun an der frischen Luft im Kunstunterricht Bilder malen oder in der Deutschstunde Gedichte lernen und nebenbei noch etwas über die Natur und Pflanzenarten lernen. (SZ/ms)

zur Startseite