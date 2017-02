Unterricht fällt an etlichen Schulen aus Eine hohe Beteiligung scheint sicher. Doch selbst der Lehrer-Streik führt nicht überall zum kompletten Unterrichtsausfall.

In den Schulen des Landkreises wird es am Mittwoch ruhig zugehen. © Archiv: SZ

Pädagogen in ganz Sachsen sind heute aufgerufen, an diesem Mittwoch die Arbeit niederzulegen. Mit dem Warnstreik soll der Forderung nach neun Prozent mehr Lohn und höheren Ausbildungs- und Praktikantenentgelten Nachdruck verliehen werden. Die Beteiligung im Landkreis scheint hoch: 24 Schulen beantworteten eine SZ-Anfrage, 14 davon gaben an, der Unterricht fällt an diesem Tag aus. An fünf weiteren Schulen gibt es Einschränkungen. Hier einige Beispiele:

Wo die Lehrer streiken zurück 1 von 11 weiter Pirna: Das Friedrich-Schiller-Gymnasium wird ganztägig bestreikt. Die prüfungsähnlichen Klausuren der Klassenstufe 12 sowie Unterrichtseinheiten für die Internatsschüler finden aber verpflichtend statt. Sebnitz: Einige Lehrer des Gymnasiums streiken, doch das habe keine Auswirkungen auf den Schulbetrieb, teilt die Schulleitung mit. An der Sebnitzer Grundschule gibt es wegen des Streiks nur eine Betreuung bis 11.40 Uhr. Neustadt: Die Friedrich-Schiller-Oberschule bleibt geschlossen. Freital: Alle Oberschulen und vier von sieben Grundschulen beteiligen sich am Ausstand. Vom Streik nicht betroffen sind die Grundschulen Geschwister Scholl, Poisental und Pesterwitz. Am Weißeritzgymnasium findet wegen des Streiks kein regulärer Unterricht statt, wie die Schule auf ihrer Internetseite informiert. Die Schüler werden aber von der ersten bis zur fünften Stunde betreut. Dippoldiswalde: Für die Hälfte der Oberschüler findet Unterricht statt, das heißt für die Klassenstufen 8 bis 10. Für die Jüngeren besteht ein Betreuungsangebot. Klingenberg: Die Klassen 5 und 10 haben Unterricht nach Vertretungsplan bis 11.35 Uhr. Die Klassenstufen 6, 7, 8 und 9 haben keinen Unterricht, werden aber bei Anwesenheit bis 11.35 Uhr betreut. Kreischa: An der Oberschule bleiben drei von zehn Klassen zu Hause. Der Grundschulunterricht ist gänzlich gestrichen. Schmiedeberg: Eine Notbetreuung findet an der Grundschule in der Zeit von 8 - 12 Uhr statt. An der Oberschule wird der Unterricht für die Klassen 5 bis 10 trotz des Streiks von der ersten (zweiten) bis einschließlich 5. Stunde abgesichert. Heidenau: Am Pestalozzi-Gymnasium findet für die Klassenstufen 7 bis 10 sowie 11 kein Unterricht statt. Für die Klassenstufen 4/6 gibt es einen Sonderplan. Nur in der Klassenstufe 12 läuft es normal. Lauenstein: Es beteiligen sich keine Lehrer der Grundschule am Warnstreik. Oelsa: An der Grundschule gibt es regulären Betrieb. (SZ)

zur Startseite