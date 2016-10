Unternehmerpreis geht nach Wilthen Die drei Firmen wurden von einer Jury aus neun Kandidaten ausgewählt. Der Preis sind Pokal, Urkunde und kostenlose Werbung.

Tobias Klahre und Thomas Wuschik von der Firma Lakowa stellten den Betrieb bei der letzten Ausbildungsmesse in Löbau vor. Das Unternehmen hat nun einen der Oberlausitzer Unternehmerpreise erhalten. © Matthias Weber

Bautzen. Der diesjährige Oberlausitzer Unternehmerpreis geht an die Löbauer Tischlermeisterin Ines Briesowsky-Graf, die Zittauer Firma Glaubitz GmbH & Co. KG und die Lakowa Gesellschaft für Kunststoffbe- und -verarbeitung mbH in Wilthen. Der Preis wurde am Donnerstagabend in Bautzen im Rahmen eines Unternehmerempfanges verliehen. Die Preisträger erhielten Pokale und Urkunden, außerdem wirbt mit ihnen jetzt die Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien (MGO). Finanzielle Zuwendungen sind damit nicht verbunden.

Für die 21. Auflage des Oberlausitzer Unternehmerpreises waren neun Kandidaten nominiert worden. Eine Jury aus Industrie- und Handelskammer, Handwerkskammer, Wirtschaftsförderern, Arbeitsagentur und MGO kürte die drei Preisträger. Ihnen wurde überdurchschnittliches Engagement für Ausbildung, Wachstum und für die Region bescheinigt. (szo)

