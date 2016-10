Unternehmerin soll Pirnas OB werden Die CDU präsentiert drei Monate vor der Oberbürgermeister-Wahl im Januar 2017 jetzt eine eigene Kandidatin.

Ina Hütter saß von 2009 bis 2014 für die FDP im Pirnaer Stadtrat. Nun will sie für die CDU Oberbürgermeisterin werden. © Foto privat

Oberbürgermeister Klaus-Peter Hanke (parteilos) bekommt Konkurrenz. Drei Monate vor der OB-Wahl in der Stadt hat jetzt der CDU-Stadtverband eine eigene Kandidatin für den Chefposten im Rathaus präsentiert. Nach einer finalen Vorstellungsrunde potenzieller Bewerber einigten sich Fraktions- und Vorstandsmitglieder darauf, eine Kandidatur von Ina Hütter zu unterstützen. Sie soll auf einer Mitgliederversammlung am 7. November im „aktiv Sporthotel“ offiziell nominiert werden. Ina Hütter ist studierte Betriebswirtin und selbstständige Unternehmerin. Sie war früher Mitglied der FDP und saß für die Liberalen von 2009 bis 2014 im Pirnaer Stadtrat. Anschließend wechselte sie die Partei und trat in die CDU ein. Sie gilt als favorisierte OB-Kandidatin des Stadtverbandschefs und CDU-Landtagsabgeordneten Oliver Wehner. Er lobte bereits ihre weibliche Empathie und ihr unternehmerisches Geschick. Ina Hütter ist die erste offiziell bekanntgegebene Herausforderin des amtierenden Oberbürgermeisters. Klaus-Peter Hanke hatte bereits Anfang dieses Jahres erklärt, dass er sich ein weiteres Mal um den Chefsessel im Rathaus bewirbt. Die Pirnaer SPD unterstützt ihn dabei und stellt selbst keinen Kandidaten auf. Potenzielle OB-Kandidaten anderer Parteien sind derzeit noch nicht bekannt. Die Wahl findet am 15. Januar kommenden Jahres statt. (SZ/mö)

